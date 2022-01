Êtes-vous devenu un parent drone?

01/07/2022 à 10:31 CET

Alicia mendoza

Nous savons tous comment un drone: grâce à une télécommande, cet appareil vole et montre les images de n’importe quel endroit en temps réel. Il peut voler au-dessus de nos têtes et même donner aux gens des objets différents. Mais les drones servent aussi à contrôler et surveiller tout ce qui se passe

Pour Eva Millet, journaliste experte en éducation et parentalité et auteur du livre ‘Hyperpaternité’, la fonction que remplit un drone peut aussi s’appliquer à la parentalité/maternité, ou plutôt à l’hyperpaternité.

Être un père dronePour l’expert, il s’agit de « superviser tous les aspects de la vie des enfants », en grande partie grâce à l’utilisation de la technologie. C’est ainsi qu’il nous l’a dit dans notre événement « L’éducation compte », dans lequel il a déclaré que nous utilisons le grand nombre d’appareils électroniques actuels pour surveiller et contrôler nos fils et nos filles.

Ce type d’hyperpaternité est conditionné par une surprotection de nos enfants. Nous adoptons ce genre de position par peur que les enfants « soient traumatisés & rdquor; et « ne souffrez pas & rdquor;. Et les conséquences pour les enfants sont négatives. « Ils véhiculent le message de <> & rdquor ;, auquel Millet ajoute que affecte « à leur estime de soi & rdquor ; puisqu’elle rend les enfants « moins autonomes, plus précaires, plus fragiles, ils n’osent pas explorer leur monde parce qu’ils ont peur ».

Version mise à jour du parent hélicoptère

Avant l’utilisation de la terminologie de « père drone », le terme « parent d’hélicoptère‘. La psychologue Silvia Álava nous a expliqué dans cet atelier à quoi ressemblent ces parents hélicoptères, des parents surprotecteurs qui répondent aux besoins des enfants sans les avoir demandés auparavant. « Avant que quoi que ce soit puisse arriver à l’enfant, je suis déjà là comme un hélicoptère qui survole pour qu’il n’arrive rien à cet enfant. Quel est le problème ? Parfois, les enfants ne demandent même pas des choses, car avant de les demander, nous avons nous les avons déjà donnés. Nous ne leur avons pas donné l’opportunité de générer un désir, ou de le gagner. Avant qu’il y ait un problème, nous l’avons déjà résolu », a-t-il déclaré.

Les parents drones deviennent ainsi la version 21e siècle des parents hélicoptères, car nous avons maintenant plus d’appareils électroniques qui « nous permettent d’agir comme des drones », comme le souligne Millet, pour surveiller tous les aspects de la vie des enfants. « L’essence est la même, mais maintenant ils disposent d’un arsenal de nouvelles technologies pour surprotéger et contrôler à outrance la vie de leurs enfants », explique Millet.

Nous utilisons à outrance toutes les applications de contrôle parental et de surveillance, nous ne mettons pas de limites à la surveillance que nous faisons de nos enfants, et comme le dit Eva Millet, nous devenons ainsi une autre variété de hyperparents : parents-espions. « Le premier, ce sont les applications qui permettent de contrôler le bébé, avant même sa naissance. Le mobile devient une sorte de cordon ombilical qui ne se coupe jamais car ensuite apparaissent les groupes WhatsApp de la classe, pour faire office de secrétaires », explique-t-il.

Comment détecter que nous sommes des parents drones ?

Nous ne favorisons pas leur autonomie: nous ne permettons pas à nos enfants d’apprendre seuls, d’explorer, de manger seuls. Nous leur donnons tout mâché pour que vous ne trouviez pas de bosses sur la route.Nous dépassons les limites du contrôle parental: Le contrôle parental est un outil efficace pour que nos enfants puissent interagir de manière saine avec la technologie, mais il ne peut pas être le seul outil que nous utilisons dans leur éducation numérique ni ne doit-il être utilisé pour interdire.Utiliser des applications de surveillance: Sur le marché des applications, il existe de nombreuses applications pour surveiller et surveiller les mouvements d’un individu, en l’occurrence nos enfants. La géolocalisation dont disposent certaines applications ne doit être utilisée qu’en cas de danger ou d’incertitude, elle ne peut pas être utilisée pour contrôler chaque mouvement des enfantsRésoudre chacun de vos conflits: Si lorsqu’ils ont un problème nous ne les laissons pas trouver une solution ou ne leur permettons pas de négocier, à l’avenir ils ne sauront pas faire face aux autres problèmes majeurs de la vie.