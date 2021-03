Êtes-vous même surpris qu’Atari saute sur la tendance NFT avec Pong et Centipede

L’homme mort qui marche de l’industrie du jeu, Atari, a décidé de se lancer sur le marché des jetons non fongibles (NFT).

La société déploie la collection Atari Capsule, une sélection de trois NFT qui commémorent apparemment l’histoire de la société sur le marché des jeux, comme la propriété intellectuelle classique – comme Centipede et Pong – et les personnes qui les ont fabriquées. Ceux-ci seront mis en ligne aujourd’hui (mardi 30 mars) à 23 heures UTC.

Afin d’en faire une réalité, Atari a fait équipe avec Quidd, la branche des objets de collection numériques d’Animoca; NFT marketplace Blockparty; NFT marketplace OpenSea et Harmony, une blockchain de preuve de participation.

Les NFT, au cas où vous ne le sauriez pas, sont le dernier morceau de crypto-conneries qui a balayé le monde de la technologie. Essentiellement, c’est un moyen de marchandiser l’art numérique, avec des gens capables d’acheter et de vendre des jetons – une image d’une image – vérifiés par la blockchain.

Pour le moment, cela se vérifie principalement par la preuve de travail, un processus qui nécessite une puissance absurde et qui nous amène donc un peu plus vite vers une crise climatique. Magnifique. Étant donné qu’Atari s’est associé à Harmony, il semble que la Capsule Collection utilisera une preuve de participation pour vérifier les transactions.

«La collection Capsule Atari est une nouvelle façon passionnante pour les fans d’Atari et les collectionneurs de crypto de partager leur enthousiasme et leur amour pour Atari», a déclaré le PDG d’Atari, Fred Chesnais (photo).

«En intégrant les créateurs de jeux légendaires Dona Bailey et Al Alcorn, cette collection de NFT est incroyablement authentique. Pour ceux d’entre nous qui ont grandi avec Atari, la collection aura l’impression de visiter un musée ou d’être une mouche sur le mur en voyant l’aube de l’ère du jeu vidéo.

C’est le même Atari qui a annoncé en 2018 le lancement d’une crypto-monnaie et a déclaré l’année dernière qu’il souhaitait «améliorer» le divertissement hôtelier avec un nouvel accord de licence. Il a également récemment publié la console de jeux Atari VCS, qui ne s’est jamais un peu trompée.

