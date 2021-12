Êtes-vous prêt pour la guerre nucléaire contre l’Ukraine ?

par Selwyn Duke, Recherche mondiale :

« Savez-vous que nous n’excluons pas une action nucléaire de premier recours ? » Ainsi dit Sénateur Roger Wicker (R-Miss.) tout en décrivant les mesures que les États-Unis pourraient prendre contre la Russie au sujet de l’Ukraine, à la frontière de laquelle Moscou a massé des troupes. Le bureau du sénateur a ensuite précisé que ce commentaire concernait la politique américaine en général et non spécifiquement la Russie. Bien que cela soit en fait crédible (Wicker a fait un commentaire vague), ce qui est incroyable, c’est que nous envisageons même une confrontation militaire avec Moscou sur quelque chose qui n’implique pas du tout un intérêt national américain.

De plus, ce que Wicker a dit d’autre, lors d’une récente interview avec l’animateur de Fox News Neil Cavuto, n’est pas rassurant. À savoir : « Eh bien, une action militaire pourrait signifier que nous nous tenons debout avec nos navires dans la mer Noire et que nous faisons pleuvoir la destruction … sur la capacité militaire de la Russie », a-t-il déclaré selon l’Independent. « Cela pourrait signifier que nous participons, et je n’exclurais pas cela, je n’exclurais pas les troupes américaines sur le terrain. »

Le pire, c’est que l’administration Biden et l’establishment, en général, sont à fond sur cette politique étrangère de Dr. Strangelove. Comme l’a dit le porte-parole du secrétaire d’État Tony Blinken, Ned Price : « Si la Russie choisit de ne pas désamorcer… nous et nos alliés serions prêts à agir. Nous serions prêts à agir avec détermination.

Tout aussi troublant est que les génies des deux parties poussent pour que l’Ukraine fasse partie de l’OTAN, avec sa politique « une attaque contre un est une attaque contre tous ». Cela signifie que si la Russie envahissait ensuite l’Ukraine, les États-Unis et l’Europe occidentale seraient obligés d’intervenir militairement. WWIII, quelqu’un?

Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le déploiement de troupes et d’armes de l’OTAN en Ukraine était une « ligne rouge » pour lui. Bien sûr, ça l’est. Tout comme nous n’avons pas pu reculer pendant la crise des missiles de Cuba en 1962, la Russie n’a pas reculé face à l’Ukraine. Il en est de même de la Chine vis-à-vis de Taïwan.

Qu’on le veuille ou non, vous devez marcher doucement dans l’arrière-cour d’une autre grande puissance. Entrez-y et refusez de reculer, et la guerre en résultera presque assurément parce que ce pouvoir ne peut pas reculer de manière réaliste. Cela signifierait perdre la face et envoyer le message ultime de faiblesse. Car si vous pouvez être bousculé à votre porte, en quoi ne pouvez-vous pas être dominé ?

Malgré cela, nos faucons de poulet insistent pour jouer au poulet avec une puissance nucléaire sur… quoi ? Peu de gens se demandent quel est l’intérêt national, et personne ne l’explique. Nous entendons parler de la « souveraineté » et de l’intégrité de la frontière de l’Ukraine de la part des mêmes personnes qui ont fait de notre frontière un conduit semblable à un tamis pour une invasion du sud, comme l’a souligné le commentateur de Fox News Tucker Carlson la nuit dernière. Ces gens parlent aussi de défendre la « démocratie » tout en ayant volé une élection ici et en sapant notre république avec une politique anticonstitutionnelle et une justice à deux vitesses.

Puis, l’année dernière, un député sociopathe Adam Schiff (D-Calif.) a en fait déclaré que nous aidions « l’Ukraine et son peuple afin que nous puissions combattre la Russie là-bas, et nous n’avons pas à combattre la Russie ici ». Peut-être que Schiffty a trop regardé le film Red Dawn. (Il devrait noter que dans le remake du film, en 2012, les troupes chinoises envahissant le sol américain ont été modifiées numériquement en post-production pour apparaître comme nord-coréennes par déférence envers Pékin, notre principal rival géopolitique.)

En d’autres termes, si vous pensiez qu’il ne pouvait y avoir rien d’aussi irrationnel que notre politique sur les coronavirus – où les autorités insistent pour réorganiser la civilisation sur un agent pathogène auquel plus de 99,9% des personnes infectées survivront – bienvenue dans notre politique russe. Nous agissons comme si une nation avec une économie d’un huitième de la taille de la Chine était l’Empire romain d’aujourd’hui et que nous étions la Gaule ; notre « remède » d’intervention militaire dans son arrière-cour serait également certainement pire que la maladie. La Russie est désormais le COVID-19 de la géopolitique.

Pour être clair, rien de tout cela ne concerne si vous aimez, détestez ou êtes indifférent à Poutine. Il ne s’agit pas de savoir si la Russie a raison ou tort sur l’Ukraine. Il s’agit d’appliquer la doctrine de la guerre juste et, encore une fois, de reconnaître que vous ne pouvez pas faire grand-chose aux portes d’une grande puissance.

Une parenthèse : notez que nos deux guerres mondiales, ainsi que les conflits de Corée et du Vietnam, ont commencé sous des administrations démocrates. Et avoir au pouvoir des gauchistes détachés de la réalité qui ne peuvent pas juger la nature humaine, comme nous le faisons aujourd’hui, est toujours dangereux.

En fait, s’ils restent à la barre assez longtemps, leur folie peut fournir à leurs électeurs une dure leçon de choses sur la façon dont il y a vraiment des choses pires que le privilège blanc, les micro-agressions et les contraintes sexuelles.

Vous trouverez ci-dessous un excellent segment de mardi Tucker Carlson Tonight sur la folie russo-ukrainienne.

Lire la suite @ GlobalResearch.ca