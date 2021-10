Êtes-vous retourné au bureau? Les écouteurs Soundcore Life Q30 ont une réduction de bruit pour que vous n’entendiez pas vos collègues pour moins de 60 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La suppression active du bruit élimine tous les bruits extérieurs tels que les bruits de moteur, les conversations ou les bruits répétitifs de la rue, des transports et des bureaux.

Bien que la popularité des écouteurs antibruit soit prise par les écouteurs TWS, si vous voulez une meilleure qualité sonore et arrêtez également d’entendre les bruits extérieurs, les écouteurs fermés comme ces Soundcore Life Q30 sont une meilleure solution.

Ce sont quelques-uns des meilleurs casques antibruit actifs que vous puissiez obtenir en ce moment, surtout compte tenu de leur prix. Bonne qualité sonore, longue durée de vie de la batterie et compatible avec deux appareils Bluetooth.

Amazon a baissé le prix de ces Soundcore Life Q30 à seulement 57,99 euros, l’un de ses prix minimum ces derniers mois.

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth à réduction de bruit active, mode son transparent et batterie de 40 heures avec charge rapide.

Chez ComputerHoy.com, nous avons pu analyser en profondeur ces SoundCore Life Q30 et ils nous ont surpris, surtout compte tenu du prix.

Ces écouteurs offrir une suppression active du bruit, il éliminera donc les bruits de la rue, les conversations, les bruits de moteur et ces bruits gênants de l’extérieur qui vous empêchent de vous concentrer.

Ils sont également compatibles avec la musique hi-fi grâce à la connexion stable avec Bluetooth 5.0. Il a haut-parleurs 40 mm de haute qualité qui atteignent jusqu’à 40 kHz dans les aigus et les graves plus profonds.

Si vous avez un mobile Android, vous serez heureux de savoir que ils ont NFC. L’appairage est on ne peut plus simple : rapprochez le mobile d’un des côtés et il s’associera automatiquement sans avoir à aller dans aucun menu.

Outre la suppression du bruit, la meilleure chose est que l’autonomie de ces écouteurs est jusqu’à 40 heures. Ils ont même une charge rapide pour que vous puissiez les utiliser en les connectant pendant quelques minutes. Et si vous n’avez nulle part où les recharger, vous pouvez utiliser un câble audio pour continuer à écouter votre musique préférée.

Nous parlons peut-être des meilleurs écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit active du marché. Compte tenu de son autonomie, de ses caractéristiques sonores et de son prix, vous ne pouvez pas donner plus pour moins.

Sur Amazon, ils sont temporairement réduits à seulement 57,99 euros, vous devez donc vous dépêcher de les obtenir avant qu’ils n’augmentent à nouveau.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.