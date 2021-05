Êtes-vous stressé par les nouvelles de Covid-19? Voici comment vous en sortir

Ce n’est que lorsque l’on commence à rejeter le blâme de l’adversité sur quelqu’un que la personne perd réellement le contrôle de la situation. (Crédit d’image représentatif: . / Thinkstock)

Alors que la situation de verrouillage prévaut dans la plupart des régions du pays et que la course du coronavirus se poursuit de manière plus menaçante au cours de la deuxième vague, le fil des médias sociaux et les nouvelles liées aux souffrances de Covid-19 laissent beaucoup de gens anxieux et peu sûrs. Étant donné que le coronavirus a entraîné une sorte de perte personnelle pour un grand nombre de personnes, la dépression émotionnelle et la peur générées par les nouvelles liées au coronavirus tourmentent la santé mentale et le bien-être des gens. La pandémie de Covid-19 ne devrait pas prendre fin dans un proche avenir et il est essentiel de garder notre santé mentale saine afin de mieux faire face à la situation.

Samira Gupta, coach de vie et coach de présence exécutive, a déclaré à l’Indian Express que les émotions négatives peuvent augmenter les niveaux de stress et d’anxiété et rendre les gens démotivés pour faire quoi que ce soit de productif. Gupta a également déclaré qu’il est indispensable que de telles émotions négatives soient canalisées hors du corps pour nous sauver de leur impact négatif.

Être reconnaissant

Alors que l’adversité frappe à notre porte, le corps humain a tendance à se transformer en mode défensif et à se concentrer excessivement sur les dangers ou les problèmes qui peuvent potentiellement lui nuire. Pour neutraliser de telles émotions, il faut être reconnaissant pour les choses qu’ils ont dans leur vie, ajoute Gupta.

Le pardon peut guérir votre santé mentale

Entretenir une rancune contre quelqu’un ou se sentir méprisé par certains événements passés peut ruiner notre présent et il est très important pour nous de nous débarrasser des événements indésirables du passé et d’aller de l’avant.

Évacuer les émotions

L’expression d’émotions profondes devant nos êtres chers et nos amis proches nous aide à nous sentir mieux et soulagés. Tendre la main à vos amis et à vos proches peut être difficile en personne de nos jours, mais donner à un patient une écoute et exprimer ses peurs, son chagrin et ses problèmes peut être d’une immense aide.

Évitez de blâmer

Ce n’est que lorsque l’on commence à rejeter le blâme de l’adversité sur quelqu’un que la personne perd réellement le contrôle de la situation. Dans des circonstances défavorables comme celles d’aujourd’hui, il ne faut penser qu’au mieux que l’on puisse faire et laisser le reste aux puissances supérieures.

