Êtes-vous un bon commerçant Bitcoin? Prouvez-le et gagnez 1 500 $ US

Du 31 octobre au 5 novembre aura lieu le plus important concours de crypto en Amérique latine, organisé par CriptoTendencia avec le partenaire technologique XTB. Le gagnant recevra 1 500 $ US sur un compte XTB, le deuxième prix sera de 200 $ US en BTC, le troisième 100 $ US en BTC et les quatrième et cinquième 50 $ US chacun en BTC.

Du 17 au 29 octobre vous pourrez participer au « mode pratique » afin de comprendre le fonctionnement de la plateforme, qui est très simple et intuitif.

En plus des crypto-monnaies, ils peuvent être investis dans d’autres actifs financiers:

Indices boursiers des métaux Forex

Bonne chance!

