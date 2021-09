Êtes-vous un super fan de Pixel ? Vous devriez essayer de rejoindre le club Superfan.

Crédit : Jimmy Westenberg / Android Authority Google accepte désormais les inscriptions au club Pixel Superfans. Les superfans peuvent accéder en avant-première aux informations relatives au Pixel, aux invitations à des événements et même au swag. Il n’est ouvert qu’aux résidents américains de plus de 18 ans, du moins pour le moment.

En juillet, nous avons appris que Google envoyait au hasard des invitations à rejoindre un fan club lié à Pixel. Malheureusement, si vous ne receviez pas l’un de ces messages, il n’y avait aucun moyen de faire savoir à l’entreprise que vous vouliez vous joindre à nous.

Aujourd’hui, cependant, Google accepte les inscriptions ouvertes pour le club Pixel Superfans. Comme son nom l’indique, le club s’adresse aux amoureux de la ligne Pixel et qui veulent en savoir le plus possible.

Si vous faites partie de l’équipe Superfans, Google promet « vous aurez accès à un groupe Facebook réservé aux Superfans et à d’autres avantages possibles tels que des questions-réponses et des événements privés, des opportunités de partager des idées avec l’équipe Google, un butin en édition limitée, et plus encore pour être annoncé dans les prochains mois.

Pour vous inscrire, il vous suffit de donner à Google votre nom et prénom ainsi que votre adresse e-mail. Vraisemblablement, Google utilisera ces informations pour déterminer si vous êtes un bon candidat pour les Pixel Superfans. Nous ne pouvons que supposer que cela inclurait de parcourir l’historique d’activation de votre téléphone et de voir combien de pixels vous avez utilisés.

Malheureusement, le club sélectif n’accepte que les résidents des États-Unis âgés de plus de 18 ans, du moins pour le moment. Vous ne pouvez pas non plus être membre de la presse ou travailler pour un gouvernement. Si vous répondez à ces critères, cliquez sur le bouton ci-dessous pour essayer de devenir un Pixel Superfan !

Formulaire Pixel Superfans