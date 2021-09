ETF vs fonds communs de placement : en quoi diffèrent-ils ? Trouver

Les ETF et les MF ont tous deux leurs propres avantages et inconvénients. Par conséquent, un investisseur doit bien comprendre ces instruments financiers avant d’y investir.

Bien qu’il existe différents types d’outils d’investissement disponibles sur le marché, l’investissement dans les ETF est quelque chose que nous rencontrons souvent. À bien des égards, les fonds négociés en bourse (FNB) sont assez similaires aux fonds communs de placement, mais également très différents.

Les FNB et les fonds communs de placement sont des types de fonds communs. Les investisseurs apportent leur argent et créent un corpus, qui est ensuite réinvesti dans des actifs et des titres. Cela dit, il existe une différence majeure entre ces deux titres dans la façon dont ils sont négociés, tout comme leur traitement fiscal.

Voici en quoi ces deux produits diffèrent fondamentalement ;

La première différence majeure entre ces deux outils d’investissement est la façon dont ils sont négociés et réglés. Par exemple, les fonds communs de placement sont négociés à la valeur liquidative (valeur nette d’inventaire) calculée en fin de journée, tandis que les ETF, plus liquides, peuvent être achetés et vendus à leur prix de marché actuel, de la même manière que les transactions intrajournalières. Les experts du secteur disent qu’il peut être idéal pour les investisseurs qui suivent en permanence le marché, car ils seront en mesure de réaliser des bénéfices rapides en raison des fluctuations de prix.

Bien que les ETF et les fonds communs de placement soient presque similaires, la façon dont on peut y investir est différente. Par exemple, l’ETF peut être acheté directement sur le marché libre sans avoir besoin d’un intermédiaire. Cependant, dans le cas des fonds communs de placement, un investisseur ne peut pas les acheter directement. Le besoin de suivre un processus, de remplir des formulaires, etc. Les experts disent que même s’il s’agit d’un processus très simple, il prend encore beaucoup de temps par rapport aux ETF. Cela dit, avec les investissements dans les fonds communs de placement, le gestionnaire de fonds contrôle les investissements, tandis que dans un ETF, l’investisseur doit décider où vont ses fonds.

Même s’il est considéré comme l’un des meilleurs outils d’investissement, les experts disent que l’un des inconvénients des investissements MF est la période de blocage obligatoire. Selon le type de fonds, la période de blocage varie entre 3 mois et 3 ans, pendant laquelle un investisseur ne peut pas vendre ou racheter son fonds commun de placement pendant cette période. La vente ou le rachat est soit interdit, soit passible de sanctions pénales pendant la période de blocage. L’ETF, en revanche, n’a pas de période de blocage de ce type. Par conséquent, un investisseur peut racheter ou vendre ses FNB à tout moment au prix du marché en vigueur. Par conséquent, l’ETF est considéré comme plus liquide.

De plus, les FNB facturent entre 0,05 % et 1 % de la valeur liquidative en tant que ratio des frais, ce qui est bien inférieur à celui des fonds communs de placement. De plus, sur le plan fiscal, en raison de la diversité des critères d’achat et de rachat des MF et des ETF, leur traitement fiscal est très différent.

Les experts du secteur disent que les ETF et les MF ont leurs propres avantages et inconvénients. Par conséquent, un investisseur doit bien comprendre ces instruments financiers avant d’y investir.

