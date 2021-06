ETH 2.0 est déjà le plus grand réseau de preuve de participation et Vitalik ne se soucie pas des concurrents

Le réseau ETH reste insensible aux conditions du marché avec plus de 5,2 millions d’ETH jalonnés et une utilisation de contrats intelligents à des niveaux élevés avec partitionnement et cumuls pour apporter le type d’« évolutivité que les applications d’entreprise à grande échelle attendent ».

La communauté Ethereum attend avec enthousiasme la mise à niveau de Londres, y compris EIP 1559, puis la fusion qui en fera enfin un réseau de preuve de participation.

L’intérêt pour les développements s’est accru après le lancement de la chaîne de balises, phase 0, en décembre dernier, qui a permis aux gens d’envoyer leur 32 ETH pour le jalonnement. Depuis lors, en l’espace de six mois, plus de 5,2 millions d’ETH ont été bloqués dans un contrat de dépôt ETH 2.0 pour une durée indéterminée.

Avec plus de 14 milliards de dollars mis en jeu et plus de 80 000 validateurs, ETH 2.0 est déjà devenu le plus grand réseau de preuve de participation (PoS) avant même de devenir fonctionnel.

En prévision du prochain réseau PoS, le prix de l’Ether a atteint un nouveau sommet historique de 4 380 $ le mois dernier. Cependant, depuis lors, il a un tirage de 60% et se négocie actuellement autour de 2 700 $.

Malgré la volatilité, le pourcentage de l’offre d’ETH verrouillé dans les contrats intelligents reste insensible aux conditions du marché, et Ethereum poursuit son bonhomme de chemin avec son utilisation à des niveaux record. L’utilisation des contrats intelligents par les utilisateurs est également à des niveaux élevés, depuis le début de l’été DeFi.

Ce grand développement a un nombre croissant de personnes qui s’attendent à ce qu’Eth remplace Bitcoin en tant qu’actif cryptographique numéro un. BTC 4,73% Bitcoin / USD BTCUSD 37 999,33 $

Alors que la capitalisation boursière d’Ether s’élève à 314 milliards de dollars, il doit plus que doubler pour atteindre les 697 milliards de dollars de Bitcoin, son réseau génère déjà plus de 4 fois plus de frais que Bitcoin quotidiennement.

En tant que tel, le multiple du ratio des frais d’Ethereum, qui mesure la dépendance des revenus des mineurs aux subventions globales, a toujours été inférieur à 5 tout au long de cette année, ce qui indique un budget de sécurité organique élevé. Bien que le multiple du ratio des frais de Bitcoin soit également impressionnant, il est beaucoup plus élevé que celui d’Ethereum, alors qu’il est meilleur.

Ethereum dans une meilleure position économique

Co-fondé en 2015 par Vitalk Buterin et huit autres co-fondateurs, dont Joseph Lubin de ConsenSys, Gavin Wood de Polkadot et Charles Hoskinson de Cardano, le deuxième plus grand réseau prend enfin des mesures solides pour résoudre le problème d’évolutivité qui sévit ça pendant des années.

Selon Buterin, le problème avec Ethereum n’est pas technique mais lié aux personnes.

“Ethereum est maintenant dans une meilleure position économique, mais il nous a fallu cinq ans pour en arriver là où nous en sommes maintenant. Nous avons beaucoup de conflits internes à l’équipe au cours de ces cinq années. Si vous construisez une équipe, il est important de savoir avec qui vous travaillez », a déclaré Buterin lors d’une interview lors d’une conférence à Hong Kong.

Buterin a en outre partagé qu’il avait fallu plus de temps pour construire Ethereum qu’il ne l’avait prévu, “Nous pensions qu’il faudrait un an pour faire la preuve de l’enjeu, mais cela prend en fait six ans.”

« Si vous faites une chose complexe qui, selon vous, prendra du temps, il est en fait très probable que cela prendra beaucoup plus de temps. »

Mais la bonne chose est le sharding et les cumuls qui s’empilent les uns sur les autres apporteront le type d’« évolutivité que les applications d’entreprise à grande échelle attendent ».

Entre-temps, des concurrents comme Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Polkadot (DOT) et Cardano (ADA) sont apparus pour défier la domination d’Ethereum. Mais Buterin n’est pas préoccupé par ces nouvelles chaînes.

C’est parce qu’ils « essaient de viser une plus grande évolutivité de quelque manière que ce soit et sacrifient la décentralisation », a-t-il déclaré.

« À long terme, le défi pour ce type de plates-formes est qu’Ethereum lui-même s’améliore, et il y a aussi ces protocoles de couche deux au-dessus d’Ethereum qui s’améliorent rapidement. »

