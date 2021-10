ETH 4K: 10 choses que les investisseurs cryptographiques doivent savoir aujourd’hui alors qu’Ethereum dépasse les 4 000 $

Ethereum (CCC :ETH-USD) est le sujet de conversation de la ville mercredi alors que la crypto passe la ligne 4K lors d’un grand rassemblement.

Source : obturateur

Passons à cette nouvelle ci-dessous avec les détails les plus récents.

L’ETH a augmenté ces dernières semaines après avoir connu quelques baisses en septembre. Cet élan a continué à le pousser plus haut et les investisseurs dans la crypto célèbrent l’ETH atteignant 4K. Alors que l’ETH est encore loin d’un nouveau record historique, le mouvement d’aujourd’hui n’a rien à se moquer. Le prix le plus élevé jamais atteint par Ethereum est de 4 362,35 $. Aujourd’hui, le jeton se négocie à 4 061 $. S’il parvient à maintenir sa dynamique positive, nous pourrions le voir battre son précédent record dans les semaines à venir. L’augmentation de l’ETH s’accompagne d’autres cryptos. Qui comprend Bitcoin (CCC :BTC-USD), qui a atteint un nouveau record historique aujourd’hui. Avec BTC se dirigeant plus haut, il entraîne souvent d’autres cryptos avec lui. Nous voyons probablement une partie de cela aujourd’hui alors que des cryptos tels que l’ETH se déplacent en sympathie avec l’acteur dominant dans l’espace.

Avec les nouvelles d’aujourd’hui, les utilisateurs des médias sociaux parlent de la montée de l’ETH. Jetons un coup d’œil à ce que certains d’entre eux ont à dire ci-dessous!

ETH 4K sur Twitter

Eth à 4K sheeeeeesh – (@awz_bot) 20 octobre 2021

Bitcoin $66k

ETH $4k

La crypto est en feu 🔥🔥🔥#cryptocurrecy #CryptoNews – TEMITOPE OBINNA (@themyfamous) 20 octobre 2021

J’ai entendu la même chose, #Eth 4K$, #ACA 400$, #LUNA 40$… – Chinedu John Ezeji-Okoye (@johnokoyeDDS) 20 octobre 2021

L’ETH est en hausse de 6,4% au cours des dernières 24 heures et de 16,2% au cours des sept derniers jours.

Il y a beaucoup plus d’informations cryptographiques pour les traders ci-dessous!

InvestorPlace offre une couverture quotidienne de l’espace crypto et aujourd’hui n’est pas différent. Quelques exemples d’histoires à consulter incluent les dernières concernant Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE), une Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) partenariat avec la NBA, ainsi qu’un nouveau Stellaire (CCC :XLM-USD) accord. Vous pouvez tout savoir sur ces sujets sur les liens suivants!

Plus d’actualités crypto pour mercredi

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/10/4k-eth-10-things-for-crypto-investors-to-know-today-as-ethereum-crosses-4000/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC