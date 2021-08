ETH à 3 mois de haut, Cardano Eyes 3 $, BNB ajoute 7%, BTC au-dessus de 50 000 $ (surveillance du marché) Crypto nouveaux médias

in

Le récent rallye de Bitcoin s’est poursuivi au cours des dernières 24 heures alors que l’actif a récupéré 50 000 $ pour la première fois en plus de trois mois. Certains altcoins, cependant, ont eu des performances encore plus impressionnantes, avec ADA en tête du peloton. La pièce native de Cardano a atteint un autre sommet historique et a frôlé les 3 $.

Bitcoin au-dessus de 50 000 $

C’était le 14 mai, juste après qu’Elon Musk ait commencé à critiquer le bitcoin pour avoir utilisé trop d’énergie pour l’exploitation minière. La répression en Chine commençait également à peine, mais les effets des deux étaient déjà évidents pour le prix de la crypto-monnaie principale.

Il a perdu plus de 20 000 $ dans les semaines suivantes et est resté là pendant un certain temps. Après la dernière chute en dessous de 30 000 $ le 20 juillet, cependant, la situation a changé de manière assez radicale.

BTC a commencé à récupérer rapidement une partie de son terrain perdu, a dépassé les 40 000 $ et a continué à monter. Plus récemment, il a tenté de dépasser 49 000 $ à quelques reprises, et hier, il n’a fallu que 200 $ pour toucher 50 000 $, mais a échoué.

Comme indiqué plus tôt dans la journée, cependant, ce niveau particulier a également chuté alors que le bitcoin l’a dépassé pour la première fois depuis la date susmentionnée à la mi-mai. Par conséquent, la valeur en USD de la crypto-monnaie a augmenté d’environ 72% depuis le vidage du 20 juillet.

À l’heure actuelle, BTC se situe toujours au-dessus de 50 000 $ et sa capitalisation boursière avoisine les 950 milliards de dollars.

BTCUSD. Source : TradingView

le dernier record de Cardano ; Pointes BNB 7%

Les pièces alternatives se sont également bien comportées depuis le krach de juillet. Ethereum a presque doublé sa valeur au cours du mois qui a suivi, atteignant un sommet de 3 360 $ plus tôt dans la journée.

Néanmoins, Cardano continue de tirer le meilleur parti des dix meilleures pièces. ADA a de nouveau bondi de 8,5% et a atteint un nouveau record historique à près de 2,9 $.

Binance Coin, qui a récemment perdu sa position de troisième plus grande crypto à ADA, essaie de rattraper son retard. Une augmentation de 7% a conduit BNB à son plus haut niveau en trois mois à plus de 480 $.

Ripple (2,5 %), Dogecoin (1 %), Polkadot (0,5 %), Uniswap (2%) et Chainlink (2%) ont également enregistré des gains mineurs. Solana est la seule en rouge parmi les 10 meilleures pièces avec un retracement de 3%.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Telcoin (25%), Nano (18%), Amp (18%), Dash (17%), Avalanche (13%), ICON (12%) et Ravencoin (10%) sont également des représentants du double chiffre augmentation des prix club.

La capitalisation boursière de la cryptographie a également enregistré un record de plusieurs mois. La métrique a augmenté d’environ 100 milliards de dollars par jour pour dépasser les 2 150 milliards de dollars.

