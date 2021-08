ETH a perdu une valeur de 100 $ dans une séquence baissière ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Ethereum révèle une perte de valeur de plus de 100 $ lors d’une séquence baissière. Le support actuel se situe à 3 216 $. La résistance actuelle se situe à 3 250 $.

L’analyse des prix d’Ethereum révèle qu’après le roi Bitcoin dans une séquence baissière, la reine de la crypto-monnaie a perdu plus de 100 $ en valeur juste après minuit à l’heure standard universelle. Avec la séquence baissière, le prix de l’Ethereum s’est rapidement redressé pour marquer des gains positifs de 0,02% au moment de la rédaction. Cependant, le prix d’Ethereum a baissé de 2,17% au cours des sept derniers jours. La reine de la crypto-monnaie a subi un coup relativement plus léger que le roi de la crypto-monnaie qui a perdu plus de 1 800 $ en valeur.

Le graphique en chandeliers sur 1 jour ETH/USD montre des mouvements normaux

Bien que le roi Bitcoin affiche un croisement baissier saignant en rouge, le graphique en chandeliers d’une journée de l’analyse des prix d’Ethereum montre une négociation et une action des prix normales au moment de la rédaction. La bande supérieure de Bollinger se situe à la barre des 3 390 $, ce qui représente la résistance la plus forte sur le graphique en un jour. La moyenne mobile sur neuf jours se présente comme le deuxième point de résistance avec une valeur de 3 222 $.

Graphique en chandeliers sur 1 jour des prix ETH/USD. Source : vue de négociation

Au moment de la rédaction de cet article, le prix d’Ethereum fluctue entre 3 210 $ et 3 215 $. La moyenne des bandes de Bollinger se présente comme un solide point de support à 3 203 $. Alors que la bande inférieure de Bollinger fournit le support à 3 015 $. L’indice de force relative (RSI) se trouve à 56,63.

Analyse des prix de l’Ethereum : un graphique en 4 heures montre des tendances baissières

Ethereum sort d’une séquence baissière au moment de la rédaction, il est donc parfaitement normal que le graphique des chandeliers d’analyse des prix Ethereum sur quatre heures montre des tendances baissières pour la reine de la crypto-monnaie. La bande supérieure de Bollinger est présente à la barre des 3 300 $, offrant la marque de résistance la plus forte. La moyenne des bandes de Bollinger et la moyenne mobile sur neuf jours servent également de marques de résistance forte sur le graphique de quatre heures montrant plus de croisements baissiers que le graphique d’un jour.

Graphique en chandeliers sur 4 heures des prix ETH/USD. Source : vue de négociation

La moyenne des bandes de Bollinger se situe à 3 222 $, tandis que le SMA 9 se situe à 3 220 $. La bande inférieure de Bollinger montre le point de support solide trouvé à 3 144 $, tandis que la volatilité globale augmente par rapport à la veille. Le score RSI se situe au score de 49,71, marquant la neutralité de l’indice.

Conclusion de l’analyse des prix Ethereum

Le prix de l’Ethereum évolue de manière assez indépendante même après avoir suivi le roi Bitcoin dans une séquence baissière. Étant la crypto-monnaie pionnière, une séquence baissière de Bitcoin perturbe souvent le marché, et ce n’est un secret pour personne. Au moment de la rédaction de cet article, Ethereum détient un support solide, et si le support persiste, la reine de la crypto-monnaie est susceptible de prendre un autre coup à 3 250 $ et plus.

D’un autre côté, si le support actuel faiblit, la reine tombera probablement dans la fourchette de 3 100 $ en dessous. Pour l’instant, la reine joue fort contre l’élan baissier qui se cache dans l’ombre pour prendre le dessus sur l’action des prix du marché.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.