ETH/BTC poursuit sa descente alors que les frais baissent, ConsenSys lance MetaMask Institutional

Ethereum (ETH)

ETH / BTC poursuit sa descente alors que les frais tombent en dessous de 3 $, ConsenSys lance MetaMask Institutional

Les frais moyens d’Etehreum sont inférieurs à ceux de Bitcoin, tandis que MetaMask Institutional intervient alors que les fonds de crypto-monnaie, les family offices et les institutions financières recherchent «de plus en plus» une exposition à DeFi.

Le prix de l’éther est modéré à environ 2 500 $, après la baisse de 60% de son prix par rapport au sommet historique de 4 380 $ le mois dernier. L’éther a en fait plus que doublé son prix en un peu plus de quinze jours pour atteindre ce pic.

Lors de la récente vente, Eth est tombé à 1 725 $ sur Coinbase.

Tout comme la faiblesse du marché USD, ETH ressent également les malheurs contre BTC.

ETH/BTC a commencé sa tendance haussière le 29 mars alors qu’il se situait autour de 0,03. Après deux mois et demi de tendance haussière continue, atteignant 0,082, un niveau observé pour la dernière fois en mai 2018, l’ETH/BTC a culminé le 15 mai.

La vente subséquente au cours de laquelle l’ETH a chuté plus fort que Bitcoin, comme cela arrive généralement – ​​à l’opposé d’un marché haussier où le prix de l’Eth surclasse généralement Bitcoin, ETH/BTC est tombé à 0,055.

Au moment de la rédaction, l’ETH / BTC est en baisse à moins de 0,063 après avoir atteint 0,075 momentanément, car Bitcoin est en tête de l’espace des crypto-monnaies sur le marché actuel du «crabe», El Salvador le déclarant avoir cours légal agissant comme un catalyseur probable.

Bitcoin leader du marché est considéré comme un scénario haussier pour le reste du marché car tant que Bitcoin maintient sa force et ses pompes alors que les altcoins ne le font pas, l’argent finira par tourner vers eux et les pomper plus haut comme nous l’avons vu à la fin de 2020 et en 2021. BTC 14,42% Bitcoin / USD BTCUSD 40 923,32 $

5 901,1414,42% Volume 50,43 b Changement 5 901,14 $ Ouvert 40 923,32 $ Capitalisation boursière de 18,73 m en circulation 766,69 b 15 min ETH / BTC poursuit sa descente alors que les frais chutent en dessous de 3 $, ConsenSys lance MetaMask Institutional 58 min Le graphique à long terme montre clairement que Bitcoin est toujours dans une « tendance haussière » ‘ Mais les plus gros vents contraires macro se profilent sur le prix 1 h Bitcoin vise encore 40 000 $, cela marque-t-il un “changement de tendance”

Recherche d’exposition

L’absence d’action sur les prix fait que le volume d’entrée des échanges Ethereum atteint son plus bas volume depuis le 15 novembre 2020.

À l’instar de cette absence d’activité, les frais sur le deuxième plus grand réseau sont tombés à un chiffre, vu pour la dernière fois avant l’été DeFi. Les frais d’essence standard ne sont actuellement que de 5 gwei, selon la station ETHgas, qui est monté en flèche à 2 000 gwei brièvement pour la première fois lors de la liquidation du marché.

Les frais moyens sont tombés à 2,7 $, encore plus bas que la moyenne de Bitcoin d’environ 5 $, selon Blockchair.

Le total des frais quotidiens sur Ethereum est également sur une tendance à la baisse, enregistrant environ 3,7 millions le 13 juin, vu pour la dernière fois en décembre, contre 117,2 millions le 11 mai, selon Coin Metrics.

Au milieu du manque d’élan, le portefeuille populaire Ethereum MetaMask lance ses services pour les institutions pour les aider à accéder et à s’engager avec DeFi.

Avec l’écosystème financier décentralisé atteignant plus de 40 milliards de dollars, les fonds de crypto-monnaie, les family offices et les institutions financières recherchent “de plus en plus” une exposition à l’espace, et à travers MetaMask Institutional, la société vise à permettre aux fonds d’échanger des jetons, d’emprunter, de prêter, d’investir et interagir avec les protocoles et les applications DeFi à l’aide de son interface.

Avant son lancement commercial, ConsenSys collabore avec un groupe sélectionné de partenaires, de dépositaires et de sociétés commerciales professionnelles pour donner leur avis tout au long des tests bêta.

“Les partenaires idéaux ont des clients qui déploient déjà des capitaux dans les protocoles DeFi”, a-t-il noté.

Ethereum/USD ETHUSD

2.573.2500$258.8710.06%

Volume 28,33 bVariation 258,87$Ouverture 2 573,2500$Circulation 116,29 mMarket Cap 299,24 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.