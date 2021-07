ETH fait maintenant face à une énorme résistance après une augmentation hebdomadaire de 12% ⋆ Crypto new media

ETH/USD – L’ETH peut-il briser la résistance MA de 50 jours

Niveaux d’assistance clés : 2 100 $, 2035 $ – 2 000 $, 1960 $.

Niveaux de résistance clés : 2165 $, 2200 $, 2250 $.

Ethereum a rebondi du support à 1710 $ (plus bas de juin) plus tôt cette semaine, alors qu’il est rapidement repassé au-dessus de 2000 $ mercredi. Il a ensuite continué à dépasser la ligne de moyenne mobile (MA) de 20 jours et la MA de 200 jours, vendredi, tout en dépassant une ligne de tendance descendante qui remonte au début du mois de juin.

Hier, l’ETH a réussi à atteindre 2 200 $. Là, il a rencontré une résistance sur la MA critique de 50 jours et s’est depuis inversé vers la zone de prix de 2100 $, où il se négocie au moment d’écrire ces lignes.

Le graphique à court terme de 4 heures suivant montre que l’ETH se négocie dans un canal de prix fortement ascendant. La pièce a atteint la résistance à 2 200 $ hier, fournie par une extension de 1,272 Fib, et a depuis retracé pour atteindre la limite inférieure du canal des prix.

Graphique journalier ETH/USD. Source : TradingView.

ETH-USD Prévision de prix à court terme

À l’avenir, si les ours poussent en dessous et brisent le canal des prix, le premier support se situe à 2100 $ (MM 200 jours). Ceci est suivi d’un support entre 2035 $ (plus hauts MA et février 2021 sur 20 jours) et 2000 $. Un autre support se situe autour de 1960 $.

De l’autre côté, la première résistance se situe à 2165 $ (MA de 50 jours). Ceci est suivi de près par 2 200 $ (extension de 1,272 Fib), 2 250 $ (1,414 extension de fib) et 2 340 $ (retracement baissier de 0,236 Fib et résistance de juillet).

Le RSI quotidien a récemment dépassé la ligne médiane pour la première fois depuis la mi-mai, indiquant le premier élan haussier du marché.

ETH / BTC – ETH négocie à l’intérieur d’un large motif de triangle symétrique

Niveaux d’assistance clés : 0,0624 BTC, 0,06 BTC, 0,058 BTC.

Niveaux de résistance clés : 0,063 – 0,064 BTC, 0,069 – 0,07 BTC.

Contre BTC, l’ETH a trouvé un support autour de 0,058 BTC (0,786 Fib) plus tôt dans la semaine. Ce niveau était en outre soutenu par l’angle inférieur d’un triangle symétrique, comme indiqué ci-dessous, et il a permis à l’ETH de rebondir au-dessus de 0,06 BTC.

ETH/BTC a continué à grimper pour casser la MA de 50 jours hier. Cependant, il a trouvé une résistance à l’angle supérieur du triangle symétrique marqué et s’est depuis inversé pour s’échanger à 0,0624 BTC, qui est un niveau de support clé fourni par les lignes MA à 100 et 20 jours.

Graphique quotidien ETH/BTC. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme ETH-BTC

À l’avenir, si les vendeurs cassent le support à la MA de 20 jours, le premier support inférieur se situe à 0,06 BTC. Sous le triangle, le support supplémentaire se situait à 0,058 BTC (0,786 Fib) et 0,056 BTC.

De l’autre côté, la première résistance se situe entre 0,063 BTC (MA 50 jours) et 0,064 BTC (angle supérieur du triangle). La prochaine résistance se situe à 0,069 – 0,07 BTC (résistance baissière de 0,618 Fib et juillet).

Le RSI se situe sur la ligne médiane alors que l’indécision se profile sur le marché après avoir rencontré une résistance à l’angle supérieur du triangle.

