ETH Fees renouvelle sa tendance à la hausse et revient aux niveaux de mai, rendant Ethereum effectivement déflationniste

Jusqu’à présent, plus de 50 000 ETH d’une valeur d’environ 160 millions de dollars ont été brûlés, ce qui fait passer l’émission d’Ethereum à négative dans de plus en plus de blocs.

Le marché a commencé à se remettre en action avec Bitcoin au-dessus de 47 000 $, Ether 3 285 $ et la capitalisation boursière totale de 2,1 billions de dollars.

Avec cela, les frais sur le deuxième plus grand réseau ont également commencé à augmenter, actuellement, autour de 20 $, vu pour la dernière fois le 23 mai, selon Blockchair. Le prix moyen du gaz a également bondi à 62,55 gwei, ce qui augmente encore lors de l’utilisation d’autres applications telles que les protocoles DeFi, pendant les périodes d’activité élevée, de congestion et si l’on a besoin que leurs transactions soient traitées rapidement.

Cette augmentation des frais de gaz a entraîné la combustion d’une plus grande quantité d’ETH, ce qui a fait basculer l’émission d’Ethereum en négatif. Environ 100-150 gwei est le seuil de rentabilité pour l’émission d’éther.

«Des frais de base soutenus sont nécessaires pour compenser entièrement l’émission dans Ethereum. Aujourd’hui : 167 gwei. Après la fusion : 19 gwei. Après augmentation de la capacité : encore moins », a noté le développeur désireux Banteg.

Jusqu’à présent, depuis le 5 août, lorsque la mise à niveau de Londres avec EIP-1559 a été activée, plus de 50 000 ETH d’une valeur d’environ 160 millions de dollars ont été brûlés. Le plus grand contributeur à cette brûlure est le marché NFT OpenSea.

OpenSea continue d’être le plus gros consommateur de gaz de la blockchain Ethereum depuis un certain temps déjà, suivi par Axie Infinity (AXS), Tether (USDT), Uniswap V2 (UNI) et Uniswap V3, selon Etherscan.

Les frais sur le réseau Ethereum augmentent en effet progressivement depuis début juillet, grâce à des tokens non fongibles.

Avant que les verts ne fassent leur rentrée le mois dernier, les NFT ont attiré les masses grand public dans le monde de la crypto-monnaie. Tout le monde a sauté dans ce train de l’art numérique, des adolescents, des célébrités, des artistes et des entreprises de différents secteurs.

Durable https://t.co/dmHUQqrB9M – 🃏Fiskantes (🍄, 🍄) (@Fiskantes) 15 août 2021

OpenSea voit également son volume de transactions augmenter depuis le début de ce mois, enregistrant près de 800 millions de dollars en août, contre 284,2 millions de dollars en juillet et 125,2 millions de dollars le mois précédent. Le mois dernier, il a levé un tour de table de 100 millions de dollars dirigé par A16z, valorisant OpenSea à 1,5 milliard de dollars.

Cependant, dans cette frénésie NFT, tout est une question d’attention, avec les goûts de Pudgy Penguins et CyberKongz maintenant au premier plan et les meilleurs projets de collection tels que CryptoPunks et Meebits voient maintenant leurs ventes chuter de plus de 70% la semaine dernière.

Alors que le commerce est en baisse, Christie’s est prêt à mettre aux enchères les NFT Bored Ape ainsi que les NFT CryptoPunks et Meebits le mois prochain, ce qui peut les ramener sous les feux de la rampe. Les NFT rares sont ceux qui rapportent des millions de dollars, et les maisons de vente aux enchères ont tendance à vendre les plus rares.

Au milieu de cela, le week-end dernier, l’hôtel cinq étoiles Ca’ di Dio a annoncé son ouverture officielle à Venise le 27 août. Avant cela, jusqu’au lundi 16 août, la société mère VRetreats vendait aux enchères une nuitée, mais les consommateurs doit enchérir sur un TVN.

“Nous considérons l’utilisation de NFT pour cette vente aux enchères comme un avantage du point de vue de la distribution, pas seulement du point de vue marketing”, a déclaré Angelo La Riccia, directeur commercial de VRetreats et VOIhotels.

“J’ai entendu des collègues de l’industrie hôtelière qui travaillent pour d’autres marques dire qu’ils mettent quelques euros pour enchérir aux enchères juste pour comprendre comment cela fonctionne”, a déclaré La Riccia. « Les hôteliers doivent penser de manière créative à la sortie de la crise. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.