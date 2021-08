ETH Fighting for $3K (Market Watch) ⋆ Crypto nouveaux médias

Les deux derniers jours ont été un peu difficiles sur le marché de la cryptographie, le bitcoin tombant à un nouveau plus bas sur plusieurs jours d’environ 44 000 $. Alors que certains altcoins comme ETH sont également dans le rouge, d’autres, comme ADA, SOL et LUNA, ont marqué des gains substantiels.

Bitcoin se situe en dessous de 45 000 $

Les luttes de la crypto-monnaie principale se sont poursuivies au cours des dernières 24 heures. L’actif avait touché 48 000 $ il y a quelques jours à peine, mais son incapacité à percer plus au nord l’a fait chuter durement.

En quelques heures, BTC a d’abord chuté en dessous de 46 000 $ avant de perdre une autre partie de sa valeur et de tomber à 45 000 $, comme indiqué hier.

Les taureaux ont fait une brève tentative de récupération qui a permis de tester une fois de plus 46 000 $. Cependant, les ours sont revenus jouer et ont poussé le bitcoin à un creux de six jours d’un peu moins de 44 000 $ il y a quelques heures.

Bien que BTC ait rebondi et récupéré plusieurs centaines de dollars, il reste inférieur à 45 000 $. Sa capitalisation boursière est désormais inférieure à 850 milliards de dollars et sa domination sur les altcoins est d’un peu moins de 44%.

BTCUSD. Source : TradingView

ADA 5% en hausse ; LUNA explose 30%

Les mouvements de prix d’Ethereum ont énormément ressemblé à ceux de BTC au cours des derniers jours. L’ETH a également baissé d’un pourcentage similaire sur une échelle de 24 heures à environ 3 000 $ après être tombé en dessous de ce niveau il y a quelques heures.

En revanche, Binance Coin, Dogecoin, Ripple et Polkadot ont enregistré des gains mineurs. Cardano et Solana ont cependant repris leurs récentes courses de taureaux.

ADA a bondi de 6% et se négocie actuellement au-dessus de 2,10 $. SOL, qui a récemment atteint des sommets historiques consécutifs, est en hausse de 5% et a récupéré 70 $.

Néanmoins, Terra a le plus monté en flèche parmi les alts à plus grande capitalisation. LUNA a explosé de plus de 30% en un jour et de 90% en une semaine et se négocie désormais au nord de 30 $.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Avalanche est la plus performante des 100 meilleures pièces avec une augmentation de 43% à 33 $. Audius (26 %), Protocole perpétuel (22 %), Cosmos (21 %), Fantom (19 %), Arweave (16 %), Algorand (12 %) et ICP (12 %) emboîtent le pas.

En tant que telle, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie est restée supérieure à 1,9 billion de dollars, malgré la chute de BTC en dessous de 45 000 $.

