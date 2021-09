ETH glisse à 2 650 $ pour la première fois depuis début août

Ethereum se débarrasse des mains faibles du marché après la chute libre à 2 650 $. La SMA à 100 jours joue un rôle crucial en garantissant que l’ETH ne prolonge pas la jambe baissière à 2 400 $.

Le marché des crypto-monnaies connaît une tendance baissière dans un contexte de volatilité accrue. Les investisseurs ont été prudemment optimistes, en particulier avec le saignement du marché boursier à la suite d’Evergrade, une saga géante de l’immobilier chinois.

Ethereum poursuit sa tendance baissière par rapport à la semaine précédente, où il a été rejeté à 3 679 $ (données de Coinbase). La plupart des passionnés et des analystes crypto ont indiqué que 3 000 $ étaient le support ultime. Cependant, au cours des dernières 24 heures, Ether a atteint 2 650 $, des niveaux jamais vus depuis début août.

Où va le prix d’Ethereum?

Le gigantesque jeton de contrat intelligent se négocie à 2 875 $ mercredi et vers la fin de la session asiatique. La pression aérienne a considérablement augmenté après qu’Ether ait perdu le support de la zone rouge sur le graphique journalier.

Néanmoins, la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours s’est avérée utile, empêchant les ours de faire plus de dégâts. Avec ce soutien en place, Ethereum a commencé à envisager une récupération supérieure à 3 000 $.

Il convient de mentionner que si la reprise à 3 000 $ échoue, les ours pourraient tenter une autre prise de contrôle, en ciblant cette fois la zone verte près de 2 400 $. Le SMA de 200 jours sera également en ligne pour fournir un amortissement à Ethereum.

Graphique journalier ETH/USD

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

La deuxième plus grande crypto-monnaie danserait probablement entre les zones rouge et verte au cours des prochaines sessions. Les traders peuvent surveiller les actions au-delà de la SMA de 50 jours pour vérifier la validité de la tendance haussière à 3 600 $ et plus tard à 4 000 $.

Selon le Relative Strength Index (RSI), les acheteurs reprennent progressivement le contrôle. La force de la tendance haussière montera en flèche à mesure que le RSI s’élèvera vers la ligne médiane et la zone de surachat.

À la baisse, se maintenir au-dessus de la zone verte est particulièrement crucial pour Ethereum, car d’immenses ordres de vente pourraient être déclenchés alors que la panique s’empare des investisseurs. S’il ne tient pas, nous pouvons nous attendre à ce que l’ETH fasse un retour à 2 000 $.

Niveaux intrajournaliers d’Ethereum

Taux au comptant : 2 868 $

Tendance : Biais haussier mineur

Volatilité : faible

Support : le SMA de 100 jours et 2 400 $

Résistance : 3 200 $ et le SMA de 50 jours

