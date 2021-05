ETH: les prix d’Ethereum sont un train en fuite, alors prenez votre billet

La crypto-monnaie est un sujet brûlant partout. Il suscite des discussions passionnées des deux côtés de l’allée. Aujourd’hui, nous discuterons de l’opportunité que Ethereum (CCC:ETH-USD) a comme crypto-monnaie réussie.

Source: Shutterstock

Il y a des amateurs extrêmes de crypto et encore plus de haters.

Et puis il y a une masse géante de gens qui ne veulent même pas essayer de le comprendre. Le concept est encore trop étranger. Ils sont apathiques à ce sujet, mais c’est là que réside le potentiel de hausse de la valeur. Ils constituent finalement un océan de nouveaux acheteurs.

Presque tout le monde sur la planète reconnaît que l’or est parce qu’il était déjà là quand ils sont nés. Pour une raison quelconque, le monde entier accepte maintenant que l’or est une chose à convoiter.

J’aurais adoré voir la première transaction sur l’or baisser. Une personne essayant de convaincre une autre que cette roche inerte jaunâtre est précieuse. Maintenant, la plupart d’entre nous comprennent qu’il est rare, donc il a une grande valeur.

Pourquoi l’ETH a de la valeur

Source: Graphiques de YahooFinance

Quand les gens veulent quelque chose et qu’il n’y en a pas assez pour tout le monde, sa valeur explose. le Bitcoin (CCC:BTC-USD) et les concepts ETH sont exactement les mêmes. Peu importe comment ils fonctionnent ou ce qu’ils font – le cas échéant. Tout ce que nous devons savoir, c’est qu’ils existent et que des millions de personnes les aiment. Par conséquent, ils sont chers, vraiment chers. L’ETH vaut désormais deux fois plus que l’or.

Bitcoin est de loin l’actif le plus performant depuis plus d’une décennie. Rien ne se rapproche même, mais certains l’appellent encore faux. S’ils ne croient pas au Bitcoin, ils ne croiront certainement pas en l’ETH. Les experts ont fait valoir que Bitcoin devait rattraper la capitalisation boursière de l’or. C’était une grande partie de l’argument haussier. Bien qu’il soit encore loin, il se rapproche rapidement. Je veux appliquer cette logique à l’ETH rattrapant BTC.

J’ai fait valoir cet argument au début du mois de mars et ce commerce nous a bien servi. L’ETH a progressé de 200% de bas en haut. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire car ce sont des actifs volatils. L’opportunité était alors claire comme le jour pour moi et la logique a du pouvoir. Ce n’est pas un scénario unique. Beaucoup ont radié BTC après son premier crash à partir de 19000 $. Il a depuis réduit au silence la plupart des critiques. Ceux qui crient encore sont trop rigides pour leur propre bien.

Nous avons absolument besoin de la crypto dans notre avenir

La pandémie de 2020 et les verrouillages qui ont suivi étaient la preuve que nous avons besoin de la cryptographie. Le monde doit évoluer en fonction de la façon dont il stocke et traite la richesse. En outre, ces règles monétaires souples à long terme des banques centrales ont détruit les liquidités. En détourner certains vers la crypto est un moyen de se mettre à l’abri de l’infini QE. Les actions de la Fed contribuent à l’accaparement des pièces électroniques.

Ce fait pourrait être la cause du prochain crash de l’ETH. Oui, il y en aura beaucoup et ils achèteront des opportunités. Investir dans la cryptographie est un processus continu. Ce n’est pas le cas d’attendre une opportunité parfaite, car elle pourrait ne jamais se présenter.

Cette semaine, nous avons enfin vu une certaine inflation dans les rapports de l’IPC. Cela pourrait forcer la Fed à reconsidérer ses niveaux de QE avant 2023. Si tel est le cas, cela pourrait soulager une certaine pression d’achat sur la crypto.

Un véhicule d’investissement

En conclusion, je ne me soucie pas vraiment de ce que fait l’ETH ou de la façon dont je peux l’utiliser comme pièce de monnaie. Je le veux comme un véhicule d’investissement, et j’ai seulement besoin de savoir qu’il chevauche les coattails Bitcoin. Tout comme son grand frère, je m’attends à une volatilité extrême en cours de route. Par conséquent, je devrais investir dans de petites tranches et au fil du temps.

Essayer de chronométrer c’est difficile même pour des gens comme moi qui savent lire des graphiques. La plupart des investisseurs de détail n’ont pas les compétences nécessaires pour jouer à ce jeu.

Récemment, les prix ont grimpé à 4400 $, puis se sont rapidement estompés en quelques heures seulement. Une baisse de 20% ressemble à un crash majeur, mais cela ne l’a ramené qu’au niveau d’il y a trois jours. L’ETH pourrait tomber à 2800 $, ce qui représente une baisse supplémentaire de 25% et ne changera rien. Le mois dernier, il était inférieur à 2000 $, il est donc clair que celui-ci évolue rapidement et dans les deux sens.

Les taureaux sont aux commandes et les critiques sont sur la défense.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.