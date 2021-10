ETH News: 12 choses à savoir sur la mise à niveau d’Ethereum Altair au fur et à mesure de sa mise en ligne

Ethereum (CCC :ETH-USD) La fusion sera un moment important, non seulement pour le réseau Ethereum, mais pour l’ensemble du monde de la cryptographie. La fusion, qui apportera la plus grande restructuration de réseau de l’existence d’Ethereum, fera passer l’ETH de l’algorithme de consensus de preuve de travail énergivore au modèle de preuve de participation. Une étape majeure de cette transition sera la mise à niveau d’Altair, la plus grande nouveauté ETH du mois. La mise à niveau entrante préparera davantage le terrain pour la fusion beaucoup plus importante.

La mise à niveau d’Altair n’est pas seulement à l’horizon, elle se dirige vers les taureaux crypto. Dans cet esprit, qu’est-ce qui se cache derrière la mise à niveau Altair ? Comment fait-il avancer la fusion ? Et qu’est-ce qui fait exactement partie de cette mise à niveau ?

Voici tout ce que vous devez savoir avant le lancement.

ETH News: Altair rapproche Ethereum de la preuve de participation

Altair arrive demain, le 27 octobre. La mise à niveau sera imperceptible pour les utilisateurs du réseau Ethereum frontal. Cependant, les opérateurs de nœuds devront mettre à niveau leur client, ou risquent de ne pas pouvoir participer au réseau après la fusion. Les développeurs menacent également d’imposer des frais à ceux qui ne mettent pas à niveau. Plutôt que de mettre à niveau le réseau principal d’Ethereum, Altair affectera la chaîne de balises du réseau. La chaîne Beacon est une sorte de chaîne sœur du réseau principal Ethereum. Il comprend tous les changements que le réseau principal verra avec la mise en œuvre de la fusion. Comme son nom l’indique, la fusion se produira lorsque le réseau principal fusionnera avec la chaîne de balises. Cela se produira lorsque la chaîne Beacon sera pleinement capable de gérer tous les changements que les développeurs souhaitent apporter au réseau principal. La chaîne Beacon a été créée avec la fourche dure de Londres, une mise à niveau qui a initialement préparé le terrain pour commencer la transition vers le modèle de preuve de participation. Il est important de noter que la chaîne de balises a également introduit le jalonnement. La mise à niveau d’Altair n’implémentera pas réellement de changements énormes. C’est plutôt une sorte d’échauffement pour le grand Merge. En tant que tel, il est très important que les opérateurs de nœuds mettent à jour leurs clients, sinon l’équipe de développement ne pourra pas évaluer si la fusion sera réussie. Après la mise à niveau d’Altair, les développeurs pensent qu’ils n’auront plus à effectuer de mises à niveau de Beacon Chain avant la fusion. Lorsque la fusion se produira enfin, la preuve-0f-stake viendra sur le réseau principal d’Ethereum. Les développeurs affirment que cette transition ne sera pas seulement économe en énergie, mais aussi plus sûre. Plutôt que de miner, la preuve de participation permet aux utilisateurs de mettre leurs avoirs dans des pools de liquidités, qui récompensent les investisseurs avec ETH. Il mettra également en œuvre des chaînes de fragments. Les chaînes de fragments décomposent les données et les envoient sur plusieurs chaînes pour augmenter les vitesses de transaction.

