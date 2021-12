ETH pense que DAO est destiné à conquérir le monde | Invezz

Lane Rettig, l’un des anciens développeurs principaux d’Ethereum (ETH / USD), estime que les crypto-monnaies peuvent transformer toutes les facettes de notre existence, de la façon dont les salaires sont payés à la façon dont les entreprises sont formées et gérées. Il a déclaré à Yahoo Finance :

C’est le début d’une nouvelle économie qui crée de la valeur pour les gens partout dans le monde. Les crypto-monnaies auront un impact profond et durable sur nos vies. Ce que nous avons vu jusqu’à présent est relativement superficiel. L’impact social ne fait que commencer. Cela aura un impact sur tous les coins de la société dans notre vie quotidienne.

Il est trop tôt pour le secteur

Rettig pense que les crypto-monnaies sont dans un an ou deux avant de devenir plus intuitives. Il a le potentiel de stimuler une toute nouvelle génération de startups et d’entrepreneurs en rendant le démarrage d’une entreprise beaucoup moins cher et plus facile. Les crypto-monnaies peuvent faire monter en flèche les petites entreprises, stimulant la croissance économique dans le monde entier.

Les DAO sont la clé de l’explosion économique

Selon Rettig, les organisations autonomes décentralisées (DAO) sont la clé d’une explosion économique potentielle. Ils sont démocratisés, gérés par les personnes qui achètent et possèdent des tokens (par opposition au PDG) et fonctionnent de manière transparente. Bien qu’ils ne soient pas sans controverse, ils peuvent être la nouvelle LLC ou JSC. Rettig ajoute :

Je crois que les DAO sont la prochaine étape dans l’évolution de l’organisation humaine et je pense qu’il s’agit d’un changement générationnel qui prendra des décennies à se dérouler.

Rettig a récemment créé un DAO pour soutenir l’investissement social en Afrique. Votre organisation compte plus de 100 parties prenantes dans le monde. Il dit qu’il n’aurait jamais décollé en tant qu’entreprise compte tenu des obstacles bureaucratiques et logistiques.

Rettig DAO a été fondée en quelques minutes et n’a rien coûté

Rettig a partagé qu’il n’a fallu que quelques minutes pour fonder le DAO. De plus, cela coûte moins d’un dollar. Cela n’aurait pas pu arriver avec une entreprise conventionnelle. Comparez l’industrie au cloud computing, qui a propulsé Microsoft et Amazon au sommet de l’industrie informatique et l’a complètement transformé.

Il admet que les DAO ont de nombreux problèmes, mais il est convaincu qu’ils sont destinés à conquérir le monde. Un autre avantage est que vous pouvez démarrer et arrêter DAO pour peu ou pas de frais.

