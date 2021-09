ETH pourrait prolonger les pertes en dessous de 2 900 $

L’ETH/USD a chuté à la baisse, s’étendant sous les 3 000 $ alors que Bitcoin a subi de nouvelles pertes sur le sentiment négatif du marché

Ethereum est tombé en dessous du support critique de la zone de demande de 3 000 $ après avoir connu une baisse de 5,5% au cours des dernières 24 heures. Le ralentissement de l’ETH est survenu alors que Bitcoin (BTC) a également réduit les gains récents avec une baisse de 3% pour tester les prix autour de 42 150 $.

Les perspectives de prix pour Ethereum suggèrent que les ours pourraient encore faire baisser les prix, avec une ventilation susceptible de voir l’ETH/USD atteindre un plus bas de 2 650 $. D’un autre côté, un retournement à la hausse pourrait comporter une clôture quotidienne au-dessus de 3 000 $ pour ouvrir de nouvelles offres ciblant des sommets de 3 500 $ dans la semaine.

Le graphique journalier montre que l’ETH/USD est au-dessus du niveau de retracement de 0,5 Fib alors que les taureaux cherchent un nouvel élan vers la barrière critique de 3 000 $. Le 100 SMA (2 763 $) offre une zone tampon importante, indiquant qu’une clôture quotidienne au-dessus d’une ligne de tendance haussière émergente est possible.

Dans ce cas, l’objectif à la hausse serait d’atteindre le niveau de 0,618 Fib (3 143 $) puis de pousser vers la zone d’approvisionnement près du 50 SMA (3 298 $). Transformer cette zone en niveau de support pourrait voir un afflux d’ordres d’achat visant 3 500 $ (une zone clé de recharge de l’offre actuellement trouvée près du niveau de 0,786 Fib).

Graphique journalier ETH/USD. Source : TradingView

Le graphique en 4 heures pour Ethereum montre que l’ETH/USD est inférieur aux moyennes mobiles simples de 50 et 100, les courbes en pente des indicateurs suggérant une nouvelle pression à la baisse. Le RSI plongeant en dessous de la ligne d’équilibre ajoute également au potentiel de nouvelles pertes.

D’un point de vue technique, les acheteurs sont susceptibles de pousser plus haut s’ils transforment la zone autour de 2 871 $ en support. Il s’agit d’une zone marquée par le niveau de retracement de Fibonacci de 0,5 du mouvement macro de 1 717 $ à 4 025 $.

Si le prix de l’ETH baisse à partir d’ici, il pourrait voir de nouvelles baisses vers une autre ligne d’ancrage horizontale autour de 2 763 $. Si le prix baisse encore, le prochain support pourrait se situer au plus bas du 21 septembre 2021, autour de 2 650 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Selon l’analyste technique Michael van de Poppe, la correction en dessous de 3 000 $ pour Ethereum suggère que les perspectives de 2021 pourraient refléter la trajectoire des prix de 2017. Dans ce cas, l’ETH est toujours haussier à long terme, même avec une extension potentielle de la baisse.

Beautiful comparison between $ETH 2017 and $ETH 2021.

Had a similar structure in 2017, where it broke south with a correction of 50%.

Now, the same price action takes place, with a correction of 35%.

The path to $15,000-20,000 per $ETH is still open. pic.twitter.com/ccF92EOyG5

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 27, 2021