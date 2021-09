ETH se rapproche de 4 000 $ (surveillance du marché) ⋆ Crypto nouveaux médias

Bien qu’il ait dépassé 50 000 $ pour la première fois en dix jours, le bitcoin n’est pas parvenu à rester au-dessus de ce niveau. Certaines pièces alternatives continuent de surpasser leur leader, notamment SOL, qui a atteint un nouveau record historique. Ethereum est également légèrement dans le vert car il comble l’écart à 4 000 $.

Le dernier record de SOL et ETH envisagent 4 000 $

Les pièces alternatives ont mieux performé que BTC au cours des dernières semaines, ce qui est évident à cause de la domination en déclin du bitcoin. Ethereum, par exemple, est tombé à 3 100 $ il y a quelques jours à peine, mais a bondi de plus de 22% depuis lors. En conséquence, la deuxième plus grande crypto se situe actuellement au-dessus de 3 800 $ et se rapproche de la ligne de prix convoitée de 4 000 $.

Ripple (1,5 %), Polkadot (2,5 %), Chainlink (3 %) et LUNA (3 %) ont également enregistré des gains mineurs depuis hier. Cependant, la séquence actuelle de Solana ne semble tout simplement pas avoir de fin.

Comme indiqué précédemment, SOL a enregistré un autre record absolu au-dessus de 140 $ après une augmentation à deux chiffres. De plus, l’actif a dépassé DOGE en tant que septième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Cela survient alors que Dogecoin, avec Binance Coin et Cardano, ont marqué de légères baisses en une journée.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

IOTA a également doublé ses gains récents avec une autre augmentation de 22%. Revain (15 %), BitTorrent (15 %), Avalanche (15 %), Celsius (12 %), NEAR Protocol (12 %), Holo (12 %), Audius (12 %) et Algorand (10 %) sont Suivant.

En tant que tel, la capitalisation boursière cumulée de tous les actifs de crypto-monnaie est restée supérieure à 2,2 billions de dollars.

Bitcoin échoue à nouveau à 50 000 $

La crypto-monnaie principale a également beaucoup évolué hier. Après plusieurs jours consécutifs de baisse des prix, au cours desquels il est tombé à 46 300 $, l’actif s’est effondré. Il a ajouté 4 000 $ en environ 24 heures et a dépassé les 50 000 $ pour la première fois depuis lundi dernier.

Cependant, comme cela s’est produit la dernière fois, il n’a pas réussi à rester au-dessus pendant une période plus longue. Au contraire, les ours se sont intensifiés et ont poussé BTC vers le sud à un creux quotidien d’environ 48 400 $ (sur Bitstamp).

Depuis lors, le bitcoin a récupéré plus de 1 000 $. Il a même poussé à nouveau vers 50 000 $ mais a échoué et se situe actuellement autour de 49 500 $.

Sa capitalisation boursière est toujours bien supérieure à 900 milliards de dollars, mais la domination sur les altcoins, comme mentionné ci-dessus, continue de baisser et est inférieure à 42%.

BTCUSD. Source : TradingView

La source