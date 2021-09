ETH sous 3 000 $ alors que BTC a échoué à 44 000 $ (surveillance du marché)

Après avoir échoué à surmonter les 44 000 $ de manière décisive, le bitcoin est de nouveau revenu à environ 42 000 $. La plupart des pièces alternatives ont également saigné au cours des dernières 24 heures, Ethereum se débattant bien en dessous de 3 000 $.

Bitcoin tombe à 42 000 $

Les derniers jours ont été assez volatils pour la principale crypto-monnaie. Il venait de se remettre de la chute en dessous de 40 000 $ et atteignait 45 000 $ vendredi lorsqu’un nouvel ensemble de FUD chinois l’a poussé une fois de plus vers le sud. En quelques minutes, BTC a chuté de 4 000 $.

Le week-end a commencé sur une note plus positive et le bitcoin a rebondi à 43 000 $. Cependant, dimanche a commencé par une chute massive à 40 500 $ avant qu’une soudaine flambée des prix ne pousse l’actif au-dessus de 43 000 $.

Les taureaux ont fait un pas de plus lundi, comme indiqué, et BTC a atteint un sommet de 44 300 $ en trois jours. Cependant, il n’y est pas resté et a commencé à perdre de la valeur progressivement dans les heures qui ont suivi.

À l’heure actuelle, BTC est de nouveau tombé en dessous de 42 000 $ et sa capitalisation boursière est inférieure à 800 milliards de dollars.

BTCUSD. Source : TradingView

Altcoins recouverts de rouge

Comme cela arrive généralement lorsque BTC se dirige vers le sud, la plupart des altcoins emboîtent le pas. Ethereum mène la tendance négative avec une baisse de 6,5%. Il y a quelques jours à peine, l’ETH était bien au-dessus de 3 100 $, mais il est maintenant tombé à environ 2 900 $.

Le reste des alts à plus grande capitalisation sont dans une situation similaire. Ceux-ci incluent Cardano (-5%), Binance Coin (-5%), Ripple (-4%), Solana (-3%), Polkadot (-7%), Dogecoin (-3%), Avax (-3,5% ), Luna (-3%) et Uniwap (-5%).

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Encore plus de pertes sont évidentes pour les pièces alternatives à faible et moyenne capitalisation. Le protocole perpétuel a chuté le plus en une journée (-15%) à 15 $. Celer Network (-12 %), Arweave (-11 %), Curve DAO Token (-10 %), ICON (-10 %), SushiSwap (-10 %), Hedera Hashgraph (-10 %), Aave (-10 %), et Algorand (-10 %) suivent.

En tant que telle, la capitalisation boursière cumulée de tous les actifs de crypto-monnaie a diminué de 100 milliards de dollars par rapport au sommet d’hier à 1,850 milliard de dollars.

