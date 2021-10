ETH/USD glisse sous la résistance de 3894 $

Prédiction des prix Ethereum – 18 octobre

Le prix de l’Ethereum se situe à un niveau de support crucial qui pourrait déterminer où la pièce se dirigera lors du prochain mouvement négatif.

Marché ETH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 4 300 $, 4 500 $, 4 700 $

Niveaux d’assistance : 3 300 $, 3 100 $, 2900 $

ETHUSD – Graphique journalier

Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH/USD suit les traces de la crypto-monnaie phare alors que la pièce chute vers la moyenne mobile de 9 jours. Le prix de l’Ethereum n’a pas réussi à créer un nouveau sommet au-dessus du niveau de résistance de 4 000 $. Cependant, s’il y a une pression de vente à court terme, Ethereum pourrait très probablement y faire face et faire un retour au niveau mentionné ci-dessus.

Prévision du prix d’Ethereum : Ethereum (ETH) peut-il baisser ?

Selon le graphique journalier, le prix de l’Ethereum connaît une légère augmentation des prises de bénéfices après avoir atteint un sommet quotidien de près de 3 900 $. Cependant, la pression de vente croissante amène donc l’ETH/USD à toucher un nouveau plus bas à 3676 $. Pendant ce temps, tant que la ligne rouge de la moyenne mobile sur 9 jours se maintient au-dessus de la ligne verte de la moyenne mobile sur 21 jours, l’Ethereum (ETH) pourrait rebondir vers la limite supérieure du canal.

En attendant, si les acheteurs parviennent à maintenir l’élan haussier, un léger mouvement à la hausse pourrait maintenir le prix de l’Ethereum au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, car la pièce pourrait probablement atteindre les niveaux de résistance de 4 300 $, 4 500 $ et 4 700 $. respectivement. Par conséquent, un échec à rester au-dessus des moyennes mobiles pourrait causer des problèmes à l’Ethereum (ETH).

Par le bas, la baisse peut déclencher une vente en dessous de la moyenne mobile de 21 jours. Alors que l’indice de force relative (14) passe en dessous du niveau 60, il est probable que le prix de l’Ethereum localise les supports à 3 300 $, 3 100 $ et 2 900 $.

En comparaison avec BTC, les dernières heures ont révélé une panne sur le canal long après une pression de vente continue sur le marché qui a conduit au prix de négociation actuel à environ 6034 SAT. Cependant, cela révèle que les ours contrôlent le marché. L’indice de force relative (14) est maintenant vu en dessous du niveau 40, révélant la baisse des prix en cours.

ETHBTC – Graphique journalier

En observant l’indicateur technique, Ethereum a signalé un mouvement à la baisse et avec cela, les vendeurs peuvent amener le marché au niveau de support de 5600 SAT et en dessous. Cependant, si les acheteurs repoussent le marché au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, le niveau de résistance de 6600 SAT et plus pourrait être touché.

