ETH / USD peut se diriger vers le niveau 3200 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prédiction des prix Ethereum – 8 août

L’action haussière constante d’Ethereum se brise vers la limite supérieure du canal alors que les yeux sont actuellement rivés sur 3 200 $.

Marché ETH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 3 500 $, 3 600 $, 3 700 $

Niveaux d’assistance : 2 800 $, 2 700 $, 2 600 $

ETHUSD – Graphique journalier

L’ETH/USD se rafraîchit vers un nouveau sommet après avoir touché le plus bas quotidien de 3075 $ pour dépasser les 3100 $, car la pièce se négocie actuellement à 3164 $ avec un croisement haussier et une tendance intrajournalière. Aujourd’hui, la crypto numéro deux continue de s’échanger au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, mais le support le plus élevé est attendu au niveau de 1900 $.

Prédiction du prix de l’Ethereum : le prix de l’Ethereum pourrait exploser

Pour le prix Ethereum, le commerce parallèle ne peut prendre le relais que si la subvention de 3200 $ est maintenue à tout prix. Actuellement, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) évolue actuellement dans le canal en envoyant des signaux haussiers qui peuvent enfin inciter davantage d’acheteurs à entrer sur le marché.

Pendant ce temps, dans la mesure où la MA de 9 jours reste supérieure à la MA de 21 jours, la pièce peut continuer à bien se comporter et le prix pourrait atteindre les niveaux de résistance à 3 500 $, 3 600 $ et 3 700 $ respectivement. Plus encore, si l’indicateur technique décide de revenir rapidement vers le bas, il peut y avoir une baisse baissière rapide qui pourrait probablement faire baisser le marché aux niveaux de support de 2 800 $, 2 700 $ et 2 600 $.

Par rapport à Bitcoin, Ethereum se négocie autour de la limite supérieure du canal alors que le prix recule en dessous du prix d’ouverture de 7086 SAT. Cependant, du fait que le marché reste dans le canal descendant, la paire semble se déplacer pour franchir la limite supérieure du canal.

ETHBTC – Graphique journalier

De plus, si les acheteurs poussent le prix du marché au-dessus du canal, l’ETH/BTC pourrait probablement toucher le niveau de résistance de 7600 SAT et plus. Au contraire, une pression de vente plus élevée peut probablement annuler la tendance haussière et cela pourrait attirer de nouveaux vendeurs entrant sur le marché avec l’accent suivant sur les niveaux de support 6400 SAT et 6200 SAT tandis que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) reste inférieur au niveau 65. .

