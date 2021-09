ETH/USD plonge à nouveau en dessous de 3 500 $

Prédiction des prix Ethereum – 19 septembre

Le prix de l’Ethereum s’approche d’un support crucial et le prix doit maintenir le niveau de 3 300 $ pour grimper vers 3 500 $.

Marché ETH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 4 000 $, 4 200 $, 4 400 $

Niveaux d’assistance : 2 700 $, 2 500 $, 2 300 $

ETHUSD – Graphique journalier

L’ETH/USD s’échange en baisse de 2,32 % à son prix actuel de 3356,55 $, ce qui marque une baisse notable par rapport à son sommet quotidien de 3457 $ établi aujourd’hui lorsque les taureaux ont tenté de déclencher un autre rallye. À court terme, Ethereum (ETH) a pu trouver des supports autour du niveau de 3 303 $, car il a rebondi plusieurs fois après avoir visité ce niveau.

Prévision du prix d’Ethereum: le prix d’Ethereum pourrait baisser davantage

Après plusieurs tentatives haussières, le prix de l’Ethereum connaît actuellement une baisse de prix. Pendant ce temps, avant cela, de nombreux traders attendent beaucoup de la pièce après avoir atteint le niveau de résistance de 3543 $ hier, reflétant une amélioration des prix de l’Ethereum. Cependant, le prix de l’Ethereum évolue actuellement en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours qui n’ont pas encore dépassé la limite inférieure du canal.

Cependant, la poursuite d’une baisse baissière pourrait faire baisser le marché vers les niveaux de support de 2 700 $, 2 500 $ et 2 300 $, tandis qu’une éventuelle poussée haussière pourrait conduire le marché au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours pour toucher la résistance la plus proche à $3800. Pendant ce temps, les 4 000 $, 4 200 $ et 4 400 $ peuvent offrir des niveaux de résistance supplémentaires au marché. Par conséquent, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est orienté vers le côté négatif, et y rester ferait baisser davantage la pièce.

Contre Bitcoin, le prix du marché reste dans le canal alors que les ours reviennent sur le marché. Le prix Ethereum se négocie actuellement à 7052 SAT alors que la moyenne mobile de 9 jours passe en dessous de la moyenne mobile de 21 jours pour confirmer la tendance à la baisse. Cependant, si le prix de l’Ethereum continue de baisser et de passer en dessous de la limite inférieure du canal, le prochain support clé pourrait être situé à 6500 SAT et en dessous.

ETHBTC – Graphique journalier

Pendant ce temps, à la hausse, un éventuel mouvement haussier au-dessus des moyennes mobiles à 9 et 21 jours pourrait probablement pousser le marché à la hausse. Une fois cela fait, le niveau de résistance de 7500 SAT et plus pourrait être visité. Au contraire, l’indice de force relative (14) passe en dessous du niveau 50, suggérant que le marché pourrait continuer à baisser.

