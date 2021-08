ETH/USD se prépare à une résistance de 3 500 $ Crypto new media

Prédiction des prix Ethereum – 15 août

La prévision de prix Ethereum s’apprête à franchir la limite supérieure du canal après un retracement rapide.

Marché ETH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 3 600 $, 3 700 $, 3 800 $

Niveaux d’assistance : 2 800 $, 2 700 $, 2 600 $

ETHUSD – Graphique journalier

L’ETH/USD se redresse actuellement au-dessus du prix d’ouverture de 3 266 $ et il devrait bientôt dépasser 3 500 $. Pendant ce temps, le prix de l’Ethereum s’est négocié au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours au cours des derniers jours alors que les taureaux continuent de dominer le marché. Cependant, le plus haut mensuel reste à 3 333 $ avec le niveau de support le plus proche situé en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours à 3 000 $.

Prédiction du prix Ethereum: le prix Ethereum pourrait atteindre 3 500 $

Le prix de l’Ethereum reste au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. Si l’ETH/USD dépasse la limite supérieure du canal, il pourrait revisiter une résistance importante à 3 400 $. Cependant, une cassure réussie au-dessus du canal pourrait ouvrir une autre augmentation au-dessus du niveau de 3 500 $. Cependant, le prix devrait augmenter vers les niveaux de résistance de 3 600 $, 3 700 $ et 3 800 $ dans les prochaines directions positives.

De plus, comme l’indicateur technique Relative Strength Index (14) évolue dans la région de surachat, ce qui signifie que le marché reste à la hausse mais passe en dessous de ce niveau, peut faire passer la pièce en dessous de la moyenne mobile de 9 jours et si cela devait arriver à focus, ETH/USD pourrait toucher le support de 3000 $. Le prochain support majeur est proche de la MA de 21 jours, où les taureaux sont susceptibles de prendre une position ferme, mais toute nouvelle perte pourrait conduire le prix vers les niveaux de support de 2800, 2700 et 2600 $.

Par rapport à Bitcoin, le prix de l’Ethereum dépasse désormais les moyennes mobiles de 9 et 21 jours alors que le marché continue de changer de tendance ; approche de la limite supérieure du canal. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se révèle se déplaçant dans la même direction, une confirmation de mouvement latéral.

ETHBTC – Graphique journalier

Cependant, si le prix dépasse la limite supérieure du canal, les taureaux pourraient repousser le marché au niveau de résistance de 7500 SAT. De plus, si le prix reste au-dessus de ce niveau, les traders peuvent s’attendre à une résistance immédiate à 7600 SAT et au-dessus. D’un autre côté, le passage en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours peut localiser le niveau de support à 6200 SAT et en dessous.

