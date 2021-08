ETH / USD s’effondre en dessous de 3200 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prédiction des prix Ethereum – 26 août

La prévision de prix Ethereum montre que l’ETH se déplace en dessous des principaux supports, car il peut continuer à baisser s’il ne parvient pas à rester au-dessus du niveau de 3000 $.

Marché ETH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 3 500 $, 3 700 $, 3 900 $

Niveaux d’assistance : 2 800 $, 2 600 $, 2400 $

ETHUSD – Graphique journalier

L’ETH/USD chute avec un biais baissier après l’ouverture de la pièce à 3228 $, il est actuellement en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Comme le révèle le graphique journalier, le prix de l’Ethereum est baissier pour aujourd’hui alors que le marché s’est retracé au cours des dernières 24 heures pour atteindre le plus bas quotidien d’environ 3056 $. Cependant, le deuxième actif numérique peut corriger à la hausse, mais il est susceptible de subir un inconvénient en dessous de la moyenne mobile de 21 jours.

Prévision de prix Ethereum: Ethereum n’est pas prêt pour une cassure

Comme le prix de l’Ethereum suit la baisse, il pourrait y avoir une clôture en dessous du niveau de 3 000 $ car la pièce est vue glisser en dessous des moyennes mobiles. Cependant, en fait, une baisse supplémentaire pourrait ouvrir la porte à davantage de pertes et le prix de l’Ethereum pourrait chuter en dessous du niveau de 2900 $. Cependant, s’il atteint un pic en dessous de ce niveau, les niveaux de support critiques de 2 800 $, 2 600 $ et 2 400 $ peuvent être mis en évidence alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) plonge en dessous du niveau 60.

Au contraire, l’ETH/USD pourrait soit récupérer au-dessus de 3200 $, soit prolonger sa baisse. Si la pièce décide de suivre la tendance haussière et dépasse les MM de 9 et 21 jours, la prochaine résistance majeure pourrait se situer à environ 3 400 $. Néanmoins, le prix peut grimper au-dessus des niveaux de résistance de 3 500 $, 3 700 $ et 3 900 $ pour revenir dans une zone positive.

Contre Bitcoin, les ours tentent de revenir sur le marché tandis que la pièce montre des signes négatifs qui pourraient faire baisser les plus bas si le prix reste inférieur aux moyennes mobiles de 9 et 21 jours. À la baisse, le niveau de support le plus proche se situe à 0,064 BTC et en dessous, le support critique se situe à 0,062 BTC.

ETHBTC – Graphique journalier

De plus, lorsque l’on regarde à la hausse, le niveau de résistance le plus proche est de 0,068 BTC et au-dessus, une résistance supplémentaire se situe à 0,070 BTC et plus. L’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace en dessous du niveau 50 et il est probable que la pièce dépasse les moyennes mobiles si les taureaux font plus d’efforts.

Vous cherchez à acheter ou à échanger de l’Ethereum (ETH) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur