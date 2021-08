ETH / USD stable au-dessus de la résistance de 3 200 $ ⋆ Nouveaux médias cryptographiques

Prédiction des prix Ethereum – 13 août

Le prix Ethereum reste en phase d’achat malgré les récentes baisses de prix qui ont frappé le marché de la crypto au cours des derniers jours.

Marché ETH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 3 600 $, 3 700 $, 3 800 $

Niveaux d’assistance : 2 600 $, 2 500 $, 2400 $

ETHUSD – Graphique journalier

L’ETH/USD continue de maintenir des gains au-dessus du niveau de support de 3 000 $ alors que le prix fait face au niveau de résistance de 3 300 $. Au moment de la rédaction de cet article, le prix de l’Ethereum se redresse maintenant au-dessus de 3 200 $ et des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Pendant ce temps, la deuxième plus grande crypto pourrait amorcer une nouvelle baisse à moins qu’elle ne dépasse et ne reste au-dessus de la zone de résistance principale de 3 200 $.

Prédiction du prix d’Ethereum : Ethereum tiendrait-il au-dessus de 3 200 $ ?

Selon le graphique journalier, le prix de l’Ethereum oscille actuellement au niveau de résistance de 3248 $ et le support initial est créé en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours à 3000 $. Une fois que la pièce a éliminé ce niveau, la vente peut commencer avec le prochain objectif sur le niveau de 2800 $. Par conséquent, si ce niveau de support baisse, l’élan à la baisse pourrait commencer à faire boule de neige et les prochains supports les plus proches pourraient se situer à 2 600, 2 500 et 2 400 dollars.

De plus, comme le révèle le graphique journalier, les taureaux doivent se rendre compte de la nécessité de franchir la limite supérieure du canal avant de pouvoir atteindre les niveaux de résistance potentiels. Au-dessus de cette poignée, les traders devront peut-être envisager un mouvement soutenu pour la reprise prolongée vers les niveaux de résistance à 3 600 $, 3 700 $ et 3 800 $. Pendant ce temps, l’indicateur technique, le Relative Strength Index (14) se déplace dans la région de surachat, ce qui peut donner plus de signaux haussiers et cela ne pourrait être possible que si la MA à 9 jours reste au-dessus de la MA à 21 jours.

Par rapport à BTC, les acheteurs s’efforcent de revenir sur le marché car la pièce montre des signes prometteurs. À la hausse, si le prix reste au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, le niveau de résistance le plus proche pourrait être situé à 0,076 BTC et au-dessus.

ETHBTC – Graphique journalier

Cependant, en regardant à la baisse, le niveau de support le plus proche est inférieur à la moyenne mobile sur 9 jours à 0,065 BTC. Par conséquent, tout autre mouvement baissier en dessous pourrait atteindre un autre support à 0,063 BTC. Si le prix baisse encore pour créer un autre plus bas, le support inférieur se situe à 0,062 BTC et en dessous. L’indice de force relative (14) continue de se déplacer au-dessus du niveau 60, ce qui indique que les taureaux sont toujours aux commandes.

