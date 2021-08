ETH / USD touche un niveau de résistance de 3300 $ Crypto new media

Prédiction des prix Ethereum – 20 août

Le prix de l’Ethereum se consolide et atteint 3300 $ alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) confirme la tendance haussière.

Marché ETH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 3 600 $, 3 700 $, 3 800 $

Niveaux d’assistance : 2900 $, 2 800 $, 2 700 $

ETHUSD – Graphique journalier

Après la baisse du 18 août, après avoir touché le support à 2951 $, l’ETH/USD est désormais de retour au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, se préparant à envoyer le prix au-dessus de la limite supérieure du canal. Cependant, depuis que la position au niveau vital de 3300 $ a été récupérée par les taureaux, le graphique quotidien révèle que le prix de l’Ethereum a renforcé son cas haussier vers 3400 $. Bien que la résistance à 3280 $ ait été difficile à casser, et ETH/USD devra peut-être pousser le prix du marché au-dessus du canal.

Prévision de prix Ethereum: Ethereum (ETH) peut récupérer plus

Au moment de la négociation, le prix de l’Ethereum s’échange à 3269 $ après avoir bondi de seulement 2,69 % sur la journée. Cependant, le sommet intrajournalier de 3 300 $ est désormais la prochaine cible de résistance susceptible de faire obstacle à la reprise à 3 500 $. Pendant ce temps, l’indicateur technique révèle que l’indice de force relative (14) se redresse au-dessus du niveau 65, ce qui pourrait laisser penser que l’ETH/USD est maintenant au bord d’une cassure haussière. Par conséquent, les niveaux de support de 2900 $, 2800 $ et 2700 $ peuvent jouer si le prix passe en dessous des MA de 9 jours et de 21 jours.

Néanmoins, l’ETH/USD pénètre vers la limite supérieure du canal. Plus encore, la cassure au-dessus de cette barrière est un autre signal nécessaire pour qu’un haussier pousse plus haut. Plus encore, l’Ethereum (ETH) doit dépasser 3 500 $ avant d’atteindre les niveaux de résistance potentiels à 3 600 $, 3 700 $ et 3 800 $ respectivement.

Contre BTC, Ethereum se négocie en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours au sein du canal et le prix oscille maintenant à 6693 SAT alors que l’indice de force relative (14) passe en dessous du niveau 50. Bien que les ours restent dominants sur le marché, les taureaux peuvent avoir besoin de dépasser les moyennes mobiles de 9 et 21 jours pour prendre les choses en main.

ETHBTC – Graphique journalier

Cependant, les niveaux de résistance à atteindre se situent à 7400 SAT et plus. Inversement, un mouvement durable inférieur en dessous des moyennes mobiles pourrait inciter les vendeurs à conserver le mouvement actuel du marché en se concentrant ensuite sur 6100 SAT et en dessous.

