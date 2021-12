Ethan Crumbley a déclaré aux responsables du lycée d’Oxford que les dessins violents étaient pour un jeu vidéo

Le tireur accusé du lycée du Michigan a déclaré aux responsables que les dessins violents qu’il avait faits avant son déchaînement mortel étaient pour un « jeu vidéo », selon une lettre publiée samedi.

Juste un jour avant la fusillade de mardi, un conseiller du lycée d’Oxford et un autre membre du personnel avaient parlé à Ethan Crumbley, 15 ans, après avoir été aperçu en train d’acheter des balles sur son téléphone, selon la lettre publiée par WXYZ.

Le matin de la fusillade qui a fait quatre morts et sept blessés, ils ont parlé à ses parents des dessins qu’Ethan faisait en classe sur le meurtre et le suicide, aurait écrit le surintendant Tim Thorne.

« L’élève a été immédiatement retiré de la classe et amené au bureau du conseiller d’orientation où il a affirmé que le dessin faisait partie d’un jeu vidéo qu’il concevait et a informé les conseillers qu’il prévoyait de poursuivre une carrière dans la conception de jeux vidéo », a déclaré Thorne aux parents, selon l’article.

« À aucun moment, les conseillers n’ont pensé que l’élève pouvait nuire aux autres en raison de son comportement, de ses réponses et de son attitude, qui semblaient calmes. »

Les responsables ont déclaré avoir dit à ses parents – qui font maintenant face à des accusations d’homicide involontaire en lien avec leur rôle présumé dans le saccage – de l’amener chez un psy dans deux jours ou de faire face au CPS.

« Lorsqu’on a demandé aux parents de ramener leur fils à la maison pour la journée, ils ont catégoriquement refusé et sont partis sans leur fils, apparemment pour retourner au travail », aurait écrit Thorne dans la lettre.

« Étant donné que l’enfant n’avait commis aucune infraction disciplinaire auparavant, il a été décidé qu’il serait renvoyé en classe plutôt que renvoyé chez lui dans une maison vide. »

Les responsables n’ont pas pu confirmer les informations des médias selon lesquelles Crumbley portait une arme à feu dans son sac à dos, selon le rapport.

« Bien que nous comprenions que cette décision a provoqué de la colère, de la confusion et suscité des interrogations compréhensibles, les conseillers ont porté un jugement sur la base de leur formation professionnelle et de leur expérience clinique et n’avaient pas tous les faits que nous connaissons maintenant », indique la lettre.

Le surintendant de l’école, Tim Thorne, a affirmé qu’à aucun moment les conseillers n’ont pensé que l’élève se livrerait à la fusillade mortelle qui a laissé la communauté dans la consternation.EPA Deux personnes s’embrassent devant un mémorial à l’extérieur du lycée d’Oxford à la suite de la fusillade meurtrière qui a eu lieu. .