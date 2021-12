Ethan Crumbley a déclaré que des dessins violents représentaient un «jeu vidéo»

L’adolescent accusé du meurtre de quatre camarades de classe dans le Michigan a déclaré mardi aux responsables de l’école que « les sports de tir sont un passe-temps familial » lorsqu’il a été confronté à sa décision de rechercher des munitions sur son téléphone portable pendant les cours la veille des meurtres.

Ethan Crumbley, 15 ans, est accusé d’un chef de terrorisme causant la mort, de quatre chefs de meurtre au premier degré, de sept chefs de voies de fait avec intention de tuer et de douze infractions liées aux armes pour port d’arme à feu lors de la perpétration d’un crime, selon une plainte pénale déposé mercredi. Bien que les procureurs aient décrit leur version des événements qui ont conduit à la mort de quatre adolescents à l’intérieur de l’école – prétendument par les mains de Crumbley – les responsables de l’école ont jusqu’à présent été relativement silencieux sur ce qui s’est passé.

Dans une lettre obtenue samedi par l’affilié de Detroit NBC WDIV, Tim Trône, le directeur de l’école, a décrit le premier incident de lundi qui a suscité des inquiétudes quant au comportement de Crumbley.

Le 29 novembre, le suspect a été découvert par un enseignant en train de regarder des images de balles sur son téléphone portable pendant les cours. Le suspect a rencontré un conseiller et un autre membre du personnel et a indiqué que lui et sa mère se sont récemment rendus au stand de tir et que les sports de tir sont un passe-temps familial. Conformément aux politiques et procédures de notre école, l’école a tenté d’entrer en contact avec la mère de l’élève pour discuter de l’incident, mais n’a d’abord reçu aucune réponse. Le lendemain, ses parents ont confirmé son récit.

Bien que l’école ne l’ait pas noté, en vertu de la loi du Michigan, les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu « en public » à moins qu’elles « sous la surveillance directe d’une personne âgée de 18 ans ou plus. » La loi contient des exceptions supplémentaires pour les personnes de moins de 18 ans à posséder des armes à feu «à, ou à destination ou en provenance d’un champ de tir reconnu ou d’un piège ou d’un terrain de tir au skeet si, en allant ou en revenant du champ de tir ou du sol, l’arme à feu est fermée et solidement attachée. dans un étui ou enfermé dans le coffre d’un véhicule à moteur.

Le directeur de l’école a poursuivi en décrivant les événements du jour suivant – le jour de la fusillade meurtrière – de son point de vue.

Le matin du 30 novembre, un enseignant a observé des dessins et des déclarations écrites détaillés dans les reportages des médias, que l’enseignant a signalés aux conseillers scolaires et au doyen des élèves. L’élève a été immédiatement retiré de la classe et amené au bureau du conseiller d’orientation où il a affirmé que le dessin faisait partie d’un jeu vidéo qu’il concevait et a informé les conseillers qu’il prévoyait de faire carrière dans la conception de jeux vidéo. Les parents de l’élève ont également été appelés. Comme il était difficile de joindre les parents, l’élève est resté au bureau pendant une heure et demie tandis que les conseillers ont continué à observer, analyser et parler avec l’élève. En attendant l’arrivée de ses parents, l’élève a exprimé son inquiétude de manquer ses devoirs et a demandé ses devoirs de sciences, sur lesquels il a ensuite travaillé pendant qu’il était au bureau. À aucun moment, les conseillers n’ont pensé que l’élève pouvait nuire aux autres en raison de son comportement, de ses réponses et de son comportement, qui semblaient calmes. De plus, malgré les reportages des médias, le fait que l’arme soit ou non dans son sac à dos n’a pas été confirmé à notre connaissance par les forces de l’ordre ni par notre enquête pour le moment.

Après que les parents de Crumbley, arrêtés et inculpés depuis, soient arrivés sur le campus, les conseillers scolaires leur ont demandé des réponses. Encore une fois, de la lettre du surintendant mot à mot :

Pendant que ses deux parents étaient présents, les conseillers ont posé des questions d’approfondissement spécifiques concernant le potentiel d’automutilation ou de préjudice à autrui. Ses réponses, qui ont été confirmées par ses parents lors de l’entretien, ont amené les conseillers à conclure à nouveau qu’il n’avait pas l’intention de s’automutiler ou de blesser autrui. Les parents de l’élève n’ont jamais informé le district scolaire qu’il avait un accès direct à une arme à feu ou qu’ils avaient récemment acheté une arme à feu pour lui.

Bien que la lettre accuse les parents de Crumbley de ne pas avoir signalé si Ethan avait accès à une arme à feu, la lettre ne dit pas si les « questions d’approfondissement » posées par les responsables de l’école visaient directement à déterminer si Ethan avait accès à une arme à feu ou s’il avait apporté une arme à feu à l’école.

La lettre continue :

Des conseils lui ont été recommandés et ses parents ont été informés qu’ils avaient 48 heures pour demander des conseils pour leur enfant ou que l’école contacterait les services de protection de l’enfance. Lorsqu’on a demandé aux parents de ramener leur fils à la maison pour la journée, ils ont catégoriquement refusé et sont partis sans leur fils, apparemment pour retourner travailler. Étant donné que l’enfant n’avait commis aucune infraction disciplinaire auparavant, il a été décidé qu’il serait renvoyé en classe plutôt que renvoyé chez lui dans une maison vide. Ces incidents sont restés au niveau du conseiller d’orientation et n’ont jamais été élevés au bureau du directeur ou du directeur adjoint. Bien que nous comprenions que cette décision a causé de la colère, de la confusion et suscité des interrogations compréhensibles, les conseillers ont porté un jugement sur la base de leur formation professionnelle et de leur expérience clinique et n’avaient pas tous les faits que nous connaissons maintenant. Nos conseillers sont des membres de l’école de longue date profondément engagés qui ont consacré leur vie à soutenir les élèves et à résoudre les problèmes de santé mentale et de comportement des élèves.

La lettre ne dit pas non plus si les responsables de l’école ont tenté de fouiller – ou ont effectivement fouillé – le sac à dos d’Ethan Crumbley, sa personne ou l’un de ses autres papiers ou effets.

Bien que les garanties du quatrième amendement contre les perquisitions et les saisies abusives s’appliquent aux élèves de la même manière qu’elles s’appliquent aux gens ordinaires, la Cour suprême des États-Unis a jugé que les exigences du quatrième amendement sont assouplies dans les établissements scolaires. Dans New Jersey c. TLO, la Haute Cour du pays a déclaré que les perquisitions dans les écoles devaient être fondées uniquement sur des « soupçons raisonnables » – et non sur la norme plus élevée de « cause probable » ou l’exigence de mandat du quatrième amendement lui-même. Les mots de la justice Harry Blackmun, qui a écrit séparément pour souscrire au jugement de 1985 du tribunal dans TLO, sont étrangement pertinents :

L’éducation « est peut-être la fonction la plus importante » du gouvernement, Brown v. Board of Education, 347 US 483, 493 (1954), et le gouvernement a une obligation accrue de protéger les élèves qu’il oblige à fréquenter l’école. Le besoin particulier d’une réponse immédiate à un comportement qui menace soit la sécurité des écoliers et des enseignants, soit le processus éducatif lui-même justifie la Cour d’exclure les perquisitions d’écoles de l’exigence de mandat et de cause probable, et d’appliquer une norme déterminée en équilibrant les intérêts pertinents .

Cependant, toutes les recherches ne sont pas raisonnables. Dans Safford Unified School District v. Redding (2009), la Cour suprême a jugé qu’une fouille à nu des sous-vêtements d’un élève dans le cadre d’une enquête sur des analgésiques en vente libre était déraisonnable. Pour réussir le rassemblement constitutionnel, les fouilles effectuées par le personnel de l’école devaient être « raisonnablement liées aux objectifs de la fouille et non excessivement intrusives compte tenu de l’âge et du sexe de l’élève et de la nature de l’infraction », a rationné le tribunal de Redding.

Deux autres affaires de la Cour suprême des États-Unis impliquant des perquisitions dans les écoles, Vernonia School District 47J v. Acton (1995) et Board of Education v. Earls (2002), impliquent respectivement des tests de dépistage aléatoires et des tests de dépistage généralisés. Les problèmes sont légèrement distincts car les cas concernaient des politiques globales et non des soupçons individualisés visant des étudiants en particulier. Pourtant, Acton a noté que les districts scolaires peuvent employer « un degré de supervision et de contrôle qui ne pourrait pas être exercé sur des adultes libres », et Earls a déclaré que les politiques générales de dépistage des drogues « servent raisonnablement[]» un « intérêt important pour la détection et la prévention de l’usage de drogues chez ses élèves ». Les politiques et les perquisitions qui en ont découlé étaient constitutionnelles, la Haute Cour a statué dans les deux cas.

La lettre du directeur de l’école du Michigan indique qu’une enquête externe indépendante sera ouverte sur la fusillade qui a fait quatre morts.

