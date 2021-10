Ethan et Olivia se rencontrent après s’être séparés dans un aperçu exclusif

Ethan et Olivia Plath envisagent leur prochaine étape après avoir décidé de prendre du temps l’un de l’autre. Le couple séparé se rencontre dans l’aperçu exclusif de PopCulture du tout nouvel épisode de Bienvenue à Plathville de mardi pour parler de leur mariage en difficulté. Après qu’Ethan ait quitté leur maison au milieu de la nuit, il dit aux producteurs que c’était “simple” pourquoi il est parti si brusquement.

“J’ai juste – avec tout ce qui se passait entre moi et Olivia, j’avais littéralement l’impression que je ne savais pas quoi faire et que je ne pouvais pas en traiter mentalement ou physiquement”, admet-il. “J’avais littéralement l’impression de perdre la tête si je ne faisais pas de pause.” Laissant un mot sur la porte et décollant à 4 heures du matin, Ethan retrouve enfin sa femme pour répondre à sa question sur ce qu’il cherchait.

“Eh bien, ce dont j’avais vraiment besoin, c’était vraiment d’un peu de temps pour réfléchir sans aucune distraction”, explique-t-il. “Comme sans avoir à travailler, sans avoir à faire face à des problèmes non résolus, tu sais. Désolé si je t’ai laissé en suspens.” Olivia le rassure en lui disant qu’elle va là où est sa tête, et Ethan lui dit qu’il a pris conscience des grandes questions qui le menacent ces derniers temps.

“La principale chose que je veux, c’est une famille. Et je veux avoir cette famille avec quelqu’un que j’aime vraiment”, partage-t-il. “La plus grande question que je devais me poser était de savoir si je pouvais vraiment t’accepter pour qui tu es – qui tu es devenu – parce que beaucoup de choses ont changé. L’essentiel à la fin de la journée que j’ai toujours me suis-je demandé au cours de la semaine dernière environ, étant donné que c’est ce que je veux, y a-t-il quelqu’un d’autre avec qui je voudrais cela ? »

Dans l’épisode de la semaine dernière, Olivia a révélé à un ami qu’elle avait déménagé après une “dispute vraiment intense”, admettant: “Je pense que la force qui m’a poussé à déménager pendant un certain temps était que je voulais qu’Ethan puisse prendre ses propres décisions et des choix, et parfois j’ai vraiment peur qu’Ethan accepte ce que je dis, juste parce qu’il ne veut pas me fâcher. Mais ce n’est pas bon pour lui non plus. La star de TLC a ajouté : “J’avais l’impression que si je ne faisais rien, nous perdrions littéralement notre mariage.” Bienvenue à Plathville diffusé les mardis à 22 h HE sur TLC.