Ethan Hawke pensait que Robin Williams le détestait – The Chihuahua News – Entre les lignes

Ethan Hawke a rappelé sa vie d’acteur et s’est souvenu à qui il a laissé de précieuses leçons de vie, comme Robin Williams lorsqu’il a commencé sa carrière et avec qui il a travaillé dans le film Dead Poets Society en 1989.

Lors de son discours au Festival du film de Karlovy Vary, où il a reçu le Prix du Président, ainsi que dans l’émission télévisée The Graham Norton Show Ethan, l’acteur, qui a maintenant 50 ans et une carrière réussie, se souvient avec émotion de l’acteur décédé.

Hawke, qui n’avait que 19 ans au moment du tournage, a pris très au sérieux son rôle d’étudiant timide et sensible Todd Anderson. Au lieu de cela, Robin Williams, qui jouait l’extraordinaire professeur Keating et était déjà un acteur chevronné avec une vaste expérience qui avait le luxe d’improviser, de rester détendu et de plaisanter sur le plateau, disait constamment à Ethan de se détendre et il riait fréquemment de son personnage.

« Robin était très amusant, décontracté et créatif et improvisait constamment. Mais j’avais peur d’être un acteur sérieux, j’avais même lu Stanislavski. Je voulais vraiment jouer ce personnage et ne pas m’en moquer. Il (Robin) se moquait de moi et disait : ‘Oh, celui-là ne veut pas rire !’… Plus je plaisantais sur mon personnage, plus de la fumée sortait de mes oreilles », a-t-il raconté.

Cependant, malgré ces épisodes que Hawke a pris personnellement contre lui, plus tard, le vétéran Williams a montré son appréciation et son admiration avec un geste qui valait mille mots. C’est alors qu’Ethan a avoué ce qui s’est passé après la fin du tournage d’un tel long métrage :

“Quand nous avons fini de tourner le film, j’ai reçu un appel de l’agent de Robin disant qu’il voulait me représenter parce qu’il lui avait dit qu’il savait que j’allais être quelqu’un de grand un jour”, a-t-il déclaré.

Informations INFOBAE