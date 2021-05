Ethan Hayter gagne à Alcalá la Real et est le nouveau leader en Andalousie

19/05/2021 à 17:32 CEST

Le cycliste britannique Ethan Hayter, du Team Ineos, a remporté ce mercredi la deuxième étape de la Vuelta a Andalucía, disputé entre Iznájar (Cordoue) et Alcalá la Real (Jaén), de 183 kilomètres, avec un temps de 5 heures, 4 minutes et 31 secondes.

L’Anglais a battu Miguel Ángel López, qui a terminé deuxième, et le Norvégien Bystrom à la ligne d’arrivée. Hayter a été le plus fort lors de la dernière ascension de la journée et de l’arrivée sur le trottoir pavé de la ville de Jaén.

La victoire au deuxième jour du coureur Ineoes, qui hier était quatrième avec le même temps que Gonzalo Serrano (Movistar) de Madrid, lui permet de se positionner comme le nouveau leader du classement général.