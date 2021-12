Ethan Iverson prépare les débuts de Blue Note, « Chaque note est vraie »

Pianiste et compositeur Ethan Iverson fera ses débuts chez Blue Note avec la sortie le 11 février de Every Note Is True, un disque engageant et évocateur mettant en vedette un nouveau trio magistral avec le bassiste Larry Grenadier et le batteur légendaire Jack DeJohnette.

Dans l’album, Iverson regarde en arrière et approfondit sa propre histoire musicale en revisitant le style jazz influencé par la pop/rock de The Bad Plus, le trio influent qu’Iverson a cofondé en 2000. Iverson a présenté l’album avec les deux -track single « The More It Changes/The Eternal Verities » qui est disponible en streaming ou en téléchargement aujourd’hui.

Depuis qu’il a quitté The Bad Plus fin 2017, Iverson a entrepris un large éventail de projets, notamment des collaborations avec les batteurs emblématiques Billy Hart et Albert « Tootie » Heath ; enregistrements avec le trompettiste Tom Harrell et le saxophoniste Mark Turner ; et des compositions pour orchestre, big band et Mark Morris Dance Group. Chacun d’eux, ainsi que son blog acclamé et de longue date Do the Math et ses écrits dans des publications telles que The New Yorker et The Nation, ont permis à Iverson d’explorer ses inspirations sous divers angles.

Alors que Every Note Is True présente des éléments stylistiques en commun avec le son qu’Iverson a contribué à forger au cours des 17 années de collaboration avec l’original Bad Plus, il ne fait aucun doute également que l’album présente un trio très différent dirigé par un compositeur plus mature. .

Profitant des horaires inhabituellement ouverts de DeJohnette et Grenadier en raison de l’interruption de la musique en direct et des tournées due à la pandémie, Iverson a saisi l’opportunité d’organiser une date en studio avec les deux musiciens très demandés. Mais c’est la compréhension perspicace du leader de la voix et des talents de chaque joueur qui en a fait une équipe si inspirée.

« C’est super d’entendre Larry et Jack se balancer », s’exclame Iverson. «Avec les deux, vous n’avez pas besoin de beaucoup de matériel. Si vous apportez quelque chose de vraiment simple, pas plus que des croquis de base, ils le reprendront et le feront sonner bien. C’est tout à fait dans la tradition de ces grands Disques Blue Note des années 50 et 60, où les airs sont mémorables mais il n’y a pas trop de notes sur une page.

Chaque note est vraie

1. Plus ça change (Ethan Iverson)

2. Les vérités éternelles (Ethan Iverson)

3. Elle ne m’oubliera pas (Ethan Iverson)

4. Pour Ellen Raskin (Ethan Iverson)

5. Bleu (Jack DeJohnette)

6. Dieu sait que (Ethan Iverson)

7. Si je savais (Ethan Iverson)

8. Simplement improbable (Ethan Iverson)

9. Louange voyagera (Ethan Iverson)

10. Chez les cloches et hétéroclite (Ethan Iverson