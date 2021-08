Ethan Laird achève son déménagement à Swansea en prêt d’une saison – Man United News And Transfer News

in

Le jeune de Manchester United, Ethan Laird, a obtenu un prêt à l’équipe de championnat de Swansea pour la prochaine saison 21/22.

Le joueur de 20 ans a bénéficié d’un impressionnant prêt en League One avec MK Dons la saison dernière, terminant 13e avec le club basé à Milton Keynes.

Rejoignant le mois de janvier et faisant 25 apparitions tout en aidant quatre buts de l’ailier droit, Laird a tellement impressionné que le club voulait le démissionner, mais allait toujours faire face à beaucoup de concurrence cet été.

Et c’est l’ancien gaffer MK Dons Russell Martin, maintenant de Swansea City, qui a remporté la course, battant une multitude de clubs de championnat à sa signature.

Laird, qui portera le maillot numéro 27, a déclaré : “Je suis en train de bourdonner, j’ai hâte de commencer et de sortir sur le terrain.”

“C’est un grand club, un très grand club, et le type de club pour lequel je veux jouer. J’ai déjà joué ici une fois au stade quand j’avais 16 ans et j’ai vraiment apprécié ça.

“J’aime aussi travailler avec Russell et je sais juste qu’il peut tirer le meilleur de moi. L’important chez lui, c’est la confiance. Quand je suis arrivé de United, il m’a dit exactement comment c’était tout de suite.

« J’aime le style de jeu. Je pense que c’est la meilleure façon de jouer au football, c’est divertissant et c’est ainsi que vous voulez voir votre équipe jouer, obtenir ces passes. C’est ce que j’aime et c’est pourquoi je suis ici.

Le jeune défenseur, sélectionné aux U17, U18 et U19 pour l’Angleterre, a fait deux apparitions en équipe première pour United, tous deux lors de la campagne 19/20 de la Ligue Europa.

Il a joué les 90 dans une défaite 2-1 contre Astana et a obtenu 20 minutes contre l’AZ Alkmaar lors d’une victoire 4-0 lors du dernier match de groupe.

Des blessures l’ont gêné pendant son séjour à l’académie et l’ont également empêché de jouer un rôle dans la pré-saison de United cet été, alors qu’il se remettait d’une blessure insignifiante subie vers la fin de la saison dernière.

Avec James Garner et Teden Mengi bénéficiant de prêts de championnat positifs la saison dernière, et Tahith Chong bénéficiant d’un homme du match pour Birmingham cette saison, Laird espère qu’il pourra emboîter le pas et se frayer un chemin dans les plans de la première équipe du manager Ole Gunnar Solskjaer.