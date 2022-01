Ethan Laird rappelé par Manchester United avant le changement de prêt

Ethan Laird devrait rejoindre Bournemouth en prêt pour la seconde moitié de la saison, selon ., dans un coup choquant pour son équipe actuelle de Swansea City.

On pense que les Cherry paieront des frais de prêt plus importants à Manchester United et c’est la raison pour laquelle il a été rappelé.

Ethan Laird prêt pour le prêt de Bournemouth

Swansea perd l’étoile du prêt

Le défenseur de United a été prêté à l’équipe de championnat de Swansea pour la première moitié de la saison, mais devrait rejoindre Bournemouth de Scott Parker pour le reste de la campagne.

Le patron de Swansea, Russell Martin, a été impressionné par le fait que Laird l’ait joué 20 fois à l’arrière droit, ce sera donc un choc, laissant le club à la recherche d’un remplaçant.

S’exprimant le mois dernier, le joueur de 20 ans avait l’air de rester au Pays de Galles.

« Il n’y a rien à craindre, cela doit être le message à travers tout le club », a-t-il déclaré au Manchester Evening News.

« Nous savons que nous sommes capables d’être l’une des meilleures équipes de la ligue. La façon dont nous jouons, il n’y a personne d’autre qui joue de la façon dont nous jouons.

«Je le crois fermement, et je pense que toutes les personnes impliquées dans le club le croient. Le gaffer a mis en place un style en si peu de temps, et tout le monde a été si heureux quand il a cliqué et s’est bien passé.

L’équipe de Martin a perdu ses trois derniers matches et occupe la 17e place, précairement au-dessus de la zone de largage.

L’ancien défenseur de Norwich City n’est pas étranger à Laird, car le joueur de 20 ans a joué sous lui au MK Dons. C’est un ailier droit rapide, offensif, typique du style de jeu que Martin veut déployer. Swansea aura maintenant un travail difficile pour trouver un remplaçant direct dans la fenêtre de transfert de janvier.

première ligue

Laird veut acquérir l’expérience requise pour éventuellement intégrer la première équipe de Manchester United, et s’il rejoignait Bournemouth comme prévu, il pourrait rester en prêt s’ils étaient promus en Premier League. Actuellement, l’équipe de Parker est en tête du championnat.

Laird a été envoyé en prêt car il est actuellement derrière Diogo Dalot et Aaron Wan-Bissaka dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford. La nouvelle sera bien accueillie à Bournemouth mais laisse Swansea avec un énorme trou à combler.

