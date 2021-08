Ethan Pinnock s’ouvre sur une ascension fulgurante de «rêve» avec Brentford

in

Brentford sera sans aucun doute le choix des hipsters cette saison, avec son modèle alternatif basé sur les données et son style de football attrayant.

Mais Ethan Pinnock va plus loin que ses coéquipiers.

Pinnock sera l’un des joueurs les plus importants de Brentford cette saison

Il y a à peine six ans, le défenseur des Bees jouait au football hors championnat pour Dulwich Hamlet, le club hipster le plus certifié du pays.

Et comment est-ce pour faire les choses différemment : Pinnock fera ses débuts en Premier League à l’âge de 28 ans ce soir, contre Arsenal, rien de moins.

Cela ne fait que cinq ans après être devenu professionnel avec un déménagement à Forest Green, après avoir jonglé avec un travail d’entraîneur pas plus tard qu’en 2016.

Après avoir été abandonné par Millwall à l’âge de 15 ans, avec peu d’espoir d’atteindre la vingtaine, Arsenal se retrouvera face au prochain Jamie Vardy vendredi soir.

Vardy est venu du football hors ligue à des défenses terrifiantes de Premier League

Cependant, l’arrière central Pinnock s’efforcera de garder les Gunners à l’extérieur plutôt que de les frapper à l’autre bout.

“En grandissant, la plupart des garçons rêvent de jouer un jour en Premier League”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Être réellement là est un moment de fierté et une très grande réussite pour moi.

« Pas seulement moi, ma famille et toutes les personnes qui m’ont soutenu tout au long du voyage, car cela a été un véritable voyage à travers les ligues pour moi.

Le parcours de Pinnock a été remarquable

“Je suis juste reconnaissant d’avoir la chance de concourir en Premier League et de montrer à tout le monde ce que je peux faire.”

Avec un passé aussi modeste, ce sont les petites choses pour Pinnock, comme figurer sur tous les différents jeux de Fantasy Football comme un vrai joueur que les fans peuvent acheter.

Interrogé sur la folie de la fan de talkSPORT à Brentford, Natalie Sawyer, il a répondu : « C’est quand on y pense !

“Beaucoup de gens jouent dans les ligues fantastiques, donc pour y être réellement impliqué, les gens pouvant me choisir comme joueur pour leur équipe, c’est un peu un moment wow.”

Pinnock se testera contre certains des plus grands clubs du pays cette saison

Pinnock, en accord avec la façon dont Brentford joue, est extrêmement doué sur le ballon.

Après avoir déménagé de Forest Green à Barnsley en 2017, c’est le transfert à Brentford de Thomas Frank en 2019 qui a vraiment libéré ce potentiel.

“Cela m’a énormément aidé à entrer à Brentford”, a-t-il ajouté. “En championnat, nous avons vraiment cherché à dominer le ballon pendant les matchs et à jouer un très bon football.

“Thomas [Frank] a vraiment aidé à coacher les défenseurs sur les options qui s’offrent à nous et à intervenir avec le ballon, en essayant de trouver nos passes.

Brentford, dirigé par Frank, fait les choses différemment et ne se soucie pas de ce que les autres pensent

Faire les choses pour la première fois peut faire peur, mais Pinnock n’a pas peur d’accueillir un géant du football anglais au Brentford Community Stadium vendredi soir.

Les Bees affrontent Arsenal lors du match d’ouverture de la nouvelle saison 2021/22 de Premier League, mais il semble que l’équipe nouvellement promue n’aura pas le trac.

Il a déclaré: «Les garçons sont vraiment prêts pour ça. Le fait que les fans soient également de retour, dans une salle comble, nous sommes vraiment enthousiasmés par cela.

«Ça va être un très bon test. Arsenal est une très bonne équipe, la plupart des saisons, ils sont difficiles. J’espère que ce sera un bon accueil en Premier League.

Et les Bees ont même fait peur à la légende d’Arsenal, Ray Parlour !

Arteta n’a pu réussir qu’une huitième place en 2020/21

“Nous savons que Brentford va voler absolument ce soir”, a déclaré le héros des Invincibles lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

« En Premier League pour la première fois, ils vont être prêts pour ça.

“Arsenal peut gagner, il est capable si chaque joueur se présente et joue son rôle, mais je m’inquiète pour ce soir.

« Tous les regards seront tournés vers Brentford et la façon dont ils commencent la saison. C’est la première fois depuis longtemps au plus haut niveau, donc tout sera à propos de Brentford ce soir, pas d’Arsenal.

“Mais c’est un jeu délicat pour nous, je dois l’admettre.”

