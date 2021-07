Ethan Suplee se souvient de la faveur super “étrange” liée à la cocaïne dans le cul dont l’équipe du loup de Wall Street avait besoin de lui pendant le tournage

Ethan Suplee : C’était génial. C’était très drôle. La seule histoire drôle et étrange était que nous tournions deux choses différentes et moi et le reste des gars, les courtiers, étions en quelque sorte en pause, puis j’ai reçu un appel du genre: «Vous êtes nécessaire sur ce plateau fermé. ‘ Genre, personne n’est autorisé sur ce plateau. Et j’étais comme. « Je suis nécessaire ? Pourquoi ai-je besoin ?’ Et ils étaient comme ‘il suffit d’y aller’ et je suis entré et quelqu’un a dit ‘Nous ne pouvons pas comprendre comment faire de la cocaïne dans un trou du cul. Pouvez-vous nous aider? Nous avons entendu dire que vous pouviez nous aider. Et j’étais comme ‘Je ferai de mon mieux !’

Michael Rosenbaum : Je veux dire, comment faites-vous cela ? C’est presque comme aspirer un pet ou aspirer l’air de ton trou du cul ?

ES : Vous le chargez dans une paille et vous appliquez une pression à une extrémité de la paille et la cocaïne sort à l’autre extrémité de la paille.

MR : Alors vous les avez aidés !

ES : Je les ai aidés mais je dis juste, j’étais le gars appelé, j’étais le gars sur le plateau comme ‘Qui peut nous aider ? Ethan sait’

M. : C’est à ce moment-là que vous auriez dû savoir « Je dois me ressaisir. ‘ C’est le fond.

ES: J’étais sobre à ce stade depuis près de dix ans, mais certaines personnes me connaissaient auparavant et se disaient « il sait comment faire ça, attrapez-le ».