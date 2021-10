Ether alcanza un record de $4400 mientras shiba inu se convierte en uno de los principales quemadores de ETH

Ether (ETH) registró un nuevo máximo histórico el viernes, ya que los datos de la blockchain mostraron que Ethereum quemó más tokens de los que émisió en las últimas 24 horas, en parte gracias a la fuerte actividad de shiba inu (SHIB).

El token nativo de la blockchain de Ethereum subió a $ 4402 durante las horas asiáticas, superando el anterior record de $ 4.379 alcanzado in mayo, según los datos de CoinDesk.

A un precio de $4.370, la cryptomonda ha subido 45% en lo que va de octubre, frente a la ganancia de 40% de bitcoin. El diferencial de volatilidad implícita de ether y bitcoin está aumentando, lo que indica que el mercado espera que ether continúe liderando la evolución de los precios en las próximas semanas, como se mencionó en el First Mover del jueves.

Los datos rastreados por Tokenview muestran que Ethereum produjo 15.109,34 ETH y quemó 16.710,2 ETH en las últimas 24 heures. Esto supone una reducción de la oferta neta de 1600 ETH.

Shiba inu, la plateforma detrás del autoproclamado destructor de dogecoin, quemó 770,12 ETH et se convirtió en el tercer mayor destructor de ETH. Uniswap v.2 et Tether destruyeron 2.729,22 et 1.248,72 ETH, respectivement.

SHIB ha tenido una asombrosa suba de 800% este mes y alcanzó un máximo histórico de $0,00008870. Según Defi Llama, el valor total depositado en ShibaSwap, un exchange descentralizado que permite a los usuarios apostar por SHIB, se ha duplicado hasta los $512 millones ise mes.

La quema de monedas se refiere al proceso de retiro de tokens de circulación y es el equivalente del mercado de criptomonedas a una recompra de acciones.

La Propuesta de Mejora de Ethereum (EIP) 1559 implementada el 5 de agosto quema una parte de las tasas pagadas a los mineros, eliminando una parte notable de monedas de circulación. La actualización ha vinculado la cantidad de ether quemado con el uso de la red.

Desde su activación, la actualización ha destruido 668.339 ETH, lo que representa más del 50% de las nuevas monedas transmitidas en el mismo periodo.

Algunos operadores de opciones están apostando a que los reguladores estadounidenses aprueben pronto un fondo cotizado in bolsa (ETF) basado en futuros y están adquiriendo opciones de compra out-of-the-money baratas previendo un repunte del precio. Los datos que rastrea Laevitas muestran que la opción de compra de ETH a $15.000 que vence en marzo ha atraído una fuerte demanda en los últimos días.