«Ether bat Bitcoin comme réserve de valeur», déclare le rapport de Goldman Sachs

Le géant bancaire aime en fait l’offre non plafonnée d’Ethereum plus que l’offre limitée de Bitcoin, ce qui, selon lui, incite à la thésaurisation et crée des bulles financières.

Les banques s’aventurent de plus en plus profondément sur le marché de la crypto-monnaie. BNY Mellon, JPMorgan, Morgan Stanley, Saxo Markets, Wells Fargo et d’autres ont déjà commencé ou sont en train d’offrir des services de cryptographie.

Goldman Sachs a également redémarré son bureau de négociation Bitcoin et publie maintenant des rapports pour ses clients.

Comme nous l’avons signalé, le géant bancaire a publié la semaine dernière un rapport complet couvrant Bitcoin, Ether et la crypto en général.

Dans son Global Macro Research, Goldman a déclaré que «l’Ether bat le bitcoin comme réserve de valeur».

Selon cette section du rapport, Ether (ETH) a «de fortes chances» de dépasser la principale crypto-monnaie en tant que réserve de valeur numérique dominante.

L’offre limitée, qui est l’argument majeur de Bitcoin pour être un SoV, selon Goldman, n’est pas vraiment importante car c’est la demande et non la rareté qui conduit le succès d’une réserve de valeur. Ils pointent vers l’or qui reste un SoV accepté sans avoir une offre fixe.

«En fait, une offre fixe et limitée risque d’accroître la volatilité des prix en encourageant la thésaurisation et en obligeant les nouveaux acheteurs à surenchérir sur les détenteurs existants, ce qui pourrait créer des bulles financières.»

Goldman est plutôt intéressé par l’offre non plafonnée d’Ethereum. Ethereum est en fait prêt à réduire son offre avec EIP-1559 qui brûle les frais payés en ETH.

«Plus important que d’avoir un approvisionnement limité pour préserver la valeur est d’avoir un faible risque d’augmentation spectaculaire et imprévisible de l’offre nouvelle. Et l’éther, pour lequel l’offre totale n’est pas plafonnée, mais la croissance annuelle de l’offre, répond à ce critère. »

L’avantage du premier arrivé ne suffit pas

La supériorité d’Ethereum repose en outre sur le fait que son écosystème prend en charge les contrats intelligents et offre aux développeurs un moyen de créer de nouvelles applications sur sa plate-forme. La plupart des applications de finance décentralisée (DeFi) sont en fait construites sur le réseau Ethereum, et la plupart des jetons non fongibles (NFT) sont achetés à l’aide d’éther, note-t-il.

«Ethereum peut également être utilisé pour stocker presque toutes les informations de manière sécurisée et privée sur un registre décentralisé. Et ces informations peuvent être symbolisées et échangées. Cela signifie que la plate-forme Ethereum a le potentiel de devenir un grand marché d’informations fiables. »

Tout ce qui se passe avec la vente d’art numérique et d’objets de collection en ligne grâce à l’utilisation des NFT n’est qu’un «petit» pic à ses utilisations pratiques réelles, selon Goldman.

Avec l’avantage de fonctionner sur une base de serveurs mondiale décentralisée au lieu d’une base centralisée comme Amazon, Ethereum peut également aider à fournir une solution aux problèmes de partage de données personnelles, a-t-il ajouté.

Et bien que Bitcoin (BTC) ait un avantage de premier arrivé, le rapport souligne que l’histoire a montré que le maintien de cet avantage est difficile dans un secteur avec une technologie en évolution rapide et une demande croissante. Ils perdent leur position dominante si l’opérateur historique ne s’adapte pas aux préférences changeantes des consommateurs ou aux progrès technologiques des concurrents.

Sur le marché de la cryptographie, en 2017/18, Ethereum a gagné une base d’utilisateurs actifs qui représentait 80% de la taille de Bitcoin en un an. Non seulement cela, mais la structure de gouvernance d’Ethereum, avec une équipe de développeurs centrale, conduit de nouvelles propositions, qui s’intègre mieux dans l’environnement dynamique d’aujourd’hui, mais elle est actuellement en train de passer d’une preuve de travail (PoW) à une preuve d’enjeu (PoS) vers ” augmentant considérablement l’efficacité énergétique du système », a-t-il déclaré.

