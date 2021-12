Ether brise la ligne de tendance haussière à court terme, support inférieur à 3,3 000 $

Le modèle à court terme d’Ether est devenu baissier avec l’acceptation de la crypto-monnaie sous un support crucial.

Le jeton natif de la blockchain d’Ethereum a chuté de plus de 8% lundi, tombant en dessous d’une ligne de tendance haussière reliant les plus bas de juillet et septembre. Ether a imprimé une clôture UTC sous la moyenne mobile de 100 jours largement suivie avec le niveau de support de longue date de 3 900 $ tournant dans la résistance. La panne est soutenue par une lecture inférieure à 50 sur le graphique de l’indice de force relative quotidienne, ce qui pourrait encourager davantage de ventes. L’histogramme hebdomadaire de la divergence de convergence moyenne mobile de l’indicateur de négociation (MACD) est également tombé en dessous de zéro, indiquant une tendance baissière. Fairlead Strategies, a déclaré dans une note de recherche hebdomadaire publiée lundi soir. Les ventes massives, le cas échéant, pourraient trouver un support proche de 3 250 $ – le niveau actuel de la moyenne mobile sur 200 jours. Selon Stockton, les perspectives plus larges restent constructives avec le MACD mensuel. et les jauges de tendance à long terme montrent toujours des signaux haussiers. « Il est important de noter que l’éther a confirmé une percée vers de nouveaux sommets historiques en novembre pour une projection de mouvement mesuré proche de 6 000 $, fournissant un cadre haussier à long terme », a-t-elle noté. Ether a été vu pour la dernière fois se négocier à près de 3 800 $.