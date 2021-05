Ethereum (ETH)

Ether «continuera à gagner des parts de marché par rapport au Bitcoin», déclare Pantera Capital

Bien qu’il subisse actuellement une correction, le prix d’Ether n’est peut-être pas proche de son sommet local car il suscite l’intérêt des institutions. En outre, “c’est le début de la réévaluation du marché d’Ethereum pour l’EIP 1559 et la preuve d’enjeu.”

Ether a connu un rallye explosif lorsque la faiblesse de Bitcoin l’a fait chuter d’un sommet historique de 4380 $ à environ 3520 $ cette semaine.

Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH / USD se négociait à environ 3900 $.

Le dernier ATH a augmenté de plus de 208% par rapport au sommet de 2017 de 1420 $ et représente une tendance haussière de plus de 4766% par rapport au plus bas de mars 2020, qui a vu l’ETH s’effondrer à environ 90 $.

Cela a été une montée en puissance incroyable qui a aidé l’ETH à atteindre un sommet de trois ans contre Bitcoin ainsi qu’à 0,082 BTC avec une résistance présente autour de 0,085, ce qui fournira un terrain pour atteindre la prochaine résistance autour de 0,105 BTC. À 50k $ par Bitcoin, cela signifiera le prix de l’Ether à 5250 $.

Actuellement, la capitalisation boursière d’Ether est d’environ la moitié de celle de Bitcoin et tous les derniers catalyseurs font que le marché anticipe un retournement, bien que personne ne devine à quel point il sera soutenu. Le commerçant CL d’eGirl Crypto dit:

“ETH à 4K reste le mouvement majeur le moins attendu dans le domaine de la cryptographie que j’ai vu depuis Bitcoin 10> 20K.” «ETH dénommait un intérêt ouvert aux extrémités inférieures de toute son histoire, je pense aussi que c’est la première fois que l’ETH voit cette divergence haussière prolongée entre les prix et les trimestres. Peut-être qu’une autre fois a été la reprise covid où le prix a augmenté et la base déchaînée, mais ici la base est littéralement en baisse.

Et c’est pourquoi, selon CL, Ether pourrait ne pas être proche de son sommet local.

En moins d’un mois, Ether a plus que doublé car il attire l’intérêt institutionnel, et le récit de «l’actif déflationniste» gagne du terrain avec l’EIP 1559 venant en juillet avec le hard fork de Londres. Pantera Capital a écrit dans sa note mensuelle aux investisseurs:

«Nous pensons que c’est le début de la réévaluation du marché d’Ethereum pour l’EIP 1559 et la preuve d’enjeu. Ces deux changements conduiront à faire de l’ethereum un actif déflationniste où chaque bloc d’ethereum négatif est émis. Cela signifie que l’ETH sera un actif plus déflationniste que le bitcoin. »

La société de capital-risque indique également que l’écosystème massif de cas d’utilisation de la finance décentralisée (DeFi) et son adoption en croissance rapide sont la raison pour laquelle Ether «continue de gagner des parts de marché par rapport à Bitcoin».

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.