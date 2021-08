Ether et Bitcoin atteignent de nouveaux sommets depuis la chute du marché de mai Crypto new media

in

• Le prix de l’éther passe à 3145 $ après la mise à niveau du réseau à Londres.

• Bitcoin continue de se redresser, s’échangeant au-dessus de 44 000 $ aujourd’hui.

Les crypto-monnaies les plus importantes sur le marché de la crypto continuent d’augmenter. L’éther, comme Bitcoin, avait atteint sa valeur la plus élevée depuis mai, lorsque les jetons ont perdu plus de 50% de leur valeur.

Ethereum a décollé dans son prix après la fin de la mise à jour ETH 2.0 il y a des semaines. Cela s’est produit dans un environnement réglementaire par la Chine, le Japon et le gouvernement des États-Unis.

Ether entre à nouveau dans le jeu crypto, et Bitcoin n’est pas loin derrière

L’éther s’est échangé aux premières heures du samedi 7 août à 3097 $ avec un gain impressionnant de 11,11%, selon CoinMarketCap. Bitcoin a marqué une étape importante en augmentant son prix de 6,62 %, s’échangeant aujourd’hui à 43609 $. Les deux crypto-monnaies affichent une tendance à la hausse depuis août et ont attiré des investisseurs potentiels.

L’éther a continué d’augmenter pendant quatre jours en raison de la mise à jour de son réseau ETH à Londres. Le directeur de la technologie de la plate-forme Bitfinex, Paolo Ardoino, pense que la crypto est peut-être revenue avec de grandes attentes sur le marché. Bitcoin mène la charge et l’ETH continue d’augmenter en valeur.

Cependant, Ardoino suggère qu’il n’est pas sûr que cette tendance réduise l’instabilité du marché pendant des semaines. Cependant, les investisseurs en crypto sont de l’avis contraire et estiment que Bitcoin et Ethereum montrent leur véritable potentiel.

La tendance baissière précédente était due à la réglementation en Chine et aux spéculations du PDG de Tesla, Elon Musk. Actuellement, Bitcoin s’approche d’un chiffre mobile de 50 jours, une bande qu’il n’a pas vue depuis mai lorsqu’il a atteint 64 000 $.

Le plan d’équipement de cryptographie des États-Unis confond le marché

Bien que les perspectives entourant Bitcoin et Ether semblent prometteuses, le plan d’équipement crypto aux États-Unis peut l’affecter. L’objectif de ce plan est d’aborder la création du rapport pour les transferts cryptographiques et les frais d’intérêt. Ce plan crypto arrive au Congrès et pourrait être approuvé dans les prochaines semaines.

Cependant, certains experts en crypto suggèrent que le plan d’équipement n’arrêtera pas la hausse de la crypto. Selon la plateforme CoinGecko.com, le prix du marché de la cryptographie a augmenté de 10% en 24 heures. Les crypto-monnaies ont généré plus de 1,89 billion de dollars de capitalisation boursière après la hausse.

Le prix du Dogecoin s’élève à 0,2359 $, Cardano à 1,47 $, Binance Coin à 354,50 $ et XRP atteint 0,7895 $. Les six crypto-monnaies préférées ont un pic de plus de 10%, selon les données de CoinMarketCap.