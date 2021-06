Ether fait déjà basculer Bitcoin dans plusieurs métriques

La capitalisation boursière d’Ether est encore à 2,2 fois d’atteindre celle de Bitcoin, mais la domination de ce dernier continue de diminuer à mesure qu’Ether gagne du terrain.

Cette semaine, les prix des crypto-actifs affichent de la vigueur, le Bitcoin passant à près de 39 500 $ et l’Ether grimpant à près de 2 900 $. Alors que l’action des prix est verte, elle reste toujours liée à la fourchette.

Alors que les prix s’effondrent gravement par rapport à leur niveau record, les frais sur les deux réseaux aussi. Pour Bitcoin, une partie de cette baisse pourrait être attribuée à la solution Lightning Network de couche 2, et pour Ethereum, la montée en puissance de Polygon et d’Arbitrum contribue également à réduire les frais.

Les frais de transaction moyens pour Bitcoin et Ethereum, comme nous l’avons signalé, sont revenus à des niveaux jamais vus depuis janvier 2021 et août-septembre 2020 pendant « DeFi Summer ».

Les frais de transaction moyens payés sur chaque réseau sont actuellement de 7,38 $ pour BTC et de 6,08 $ pour ETH.

Alors que certains pensent que cela signifie la fin du marché haussier, d’autres pensent que cela pourrait être le début d’une autre saison DeFi. Reste à savoir quel scénario va se dérouler.

Alors que les frais ont considérablement baissé, Ethereum génère toujours 4 fois les frais de Bitcoin par jour. À leur apogée, Ethereum a généré 117,2 millions de dollars le 11 mai 2021, contre 21,4 millions de dollars pour Bitcoin le 22 décembre 2017. Le jour de l’ATH des uns et des autres, Bitcoin a fait 4,6 millions de dollars et Ether a fait 11,1 millions de dollars.

Tout comme les frais, un nombre croissant de personnes dans la communauté crypto s’attend à ce que la capitalisation boursière de l’Ether renverse le BTC à un moment donné de ce cycle. Étant donné qu’Ether surpasse Bitcoin sur le marché haussier, il est possible qu’Ether puisse capturer la première place, au moins temporairement.

Déjà, la domination de Bitcoin diminue à mesure que de plus en plus d’altcoins sont lancés tandis qu’Ether augmente.

Alors que certains s’attendent à ce qu’une longue période de retournement affecte négativement Bitcoin, d’autres pensent que les deux sont des actifs différents avec leurs propres récits, et que le classement n’a pas d’importance. Cependant, il est peut-être trop tôt pour cela, et tout le monde peut deviner ce qui se passera à l’avenir.

Pour l’instant, le réseau Ethereum, qui est la base de la majorité de l’espace DeFi et NFT, enregistre une activité beaucoup plus élevée que Bitcoin, qui est principalement utilisé pour le « HODLing ».

Au mois de mai, alors que les revenus des mineurs BTC ont diminué de 15% à 1,45 milliard de dollars, les revenus des mineurs ETH ont augmenté de 42,8% pour atteindre un nouvel ATH de 2,35 milliards de dollars. C’est la première fois depuis juin 2017 que les revenus des mineurs ETH dépassent les revenus des mineurs BTC.

Depuis un certain temps maintenant, Ether dépasse Bitcoin sur le marché à terme, les détaillants et les institutions optant pour la deuxième plus grande crypto-monnaie. Comparé à l’augmentation du volume des contrats à terme BTC de près de 30% pour atteindre un nouvel ATH de 2,47 billions de dollars, le volume des contrats à terme ETH a fortement augmenté de 94,7% pour atteindre un nouvel ATH de 1,7 milliard de dollars.

Eth a encore une fois connu un intérêt accru pour le marché des options et représente désormais jusqu’à 60% du volume BTC.

Sur la principale plate-forme d’options, Deribit, 581 578 contrats d’options BTC ont été négociés sur la plate-forme, en baisse de 0,8% par rapport à avril 2021. Parallèlement, plus de 4,89 millions de contrats d’options sur ETH ont été négociés en mai 2021, en hausse de 43% par rapport à avril 2021.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.