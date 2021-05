Ether Flippining Bitcoin est une possibilité réelle, mais quelle est la mise en garde

En moins d’un mois, le prix de l’ETH est passé d’environ 2 000 $ à 4 380 $.

Ce nouvel ATH est venu alors que le prix du Bitcoin diminuait, ce qui a contribué à envoyer l’ETH à près de 0,081 BTC, un niveau jamais vu depuis mai 2018.

L’ETH a connu une montée en puissance massive, rattrapant enfin le rallye de Bitcoin fin 2020, et s’oriente actuellement vers la transformation d’un actif cryptographique d’un demi-billion de dollars.

De plus, ce n’est pas seulement Bitcoin qui a été adopté par les institutions; Ethereum attire tout autant l’attention. Les véhicules de placement Eth ont constamment enregistré des afflux, et plusieurs FNB ETH se négocient également à la TSX. Selon certaines informations, une bonne quantité de capital institutionnel est restée à l’écart, attendant d’entrer dans l’ETH.

En outre, les contrats à terme Bitcoin réguliers sur CME qui ont été lancés en décembre 2017 ont accusé un retard de volume au cours des deux derniers mois, pour atteindre 4 milliards de dollars mercredi, pour la première fois depuis le 22 avril, selon Skew. Les contrats à terme sur l’éther, quant à eux, en l’espace de trois mois, ont explosé, avec un volume dépassant plus de 2 milliards de dollars le 13 mai sur CME, contre 200 millions de dollars le 15 avril. Trader CL a écrit:

«Pour le moment, les participants à la CME veulent de l’ETH, pas de la BTC, il semble que l’intérêt ouvert de la BTC a stagné, tandis que la demande d’ETH de la CME a fait exploser mes attentes pour une raison quelconque, je pensais que ce serait un produit mort.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, citant la préoccupation environnementale, qui gagne une voix depuis un certain temps, a également mis en avant un nouvel obstacle devant Bitcoin.

JPMorgan explique pourquoi ETH> BTC: «Ethereum 2.0 passe d’un mécanisme de validation de preuve de travail à forte consommation d’énergie à un mécanisme de validation de preuve de participation beaucoup moins intensif. En conséquence, moins de puissance de calcul et de consommation d’énergie sont nécessaires pour maintenir le réseau ethereum. – zerohedge (@zerohedge) 12 mai 2021

Tout cela, combiné à l’EIP 1559 qui brûle les frais de gaz, faisant de l’ETH un actif déflationniste, fait que les gens voient Ethereum faire basculer Bitcoin comme l’actif crypto numéro un devenir une réalité.

Su Zhu, le PDG de Three Arrows Capital, qui croit que nous sommes dans un supercycle, estime qu’il y a une probabilité de 50% que la capitalisation boursière de l’Ether dépasse celle de Bitcoin pendant cette course haussière.

Bien que bref, cela soit tout à fait possible, étant donné qu’Ether a toujours surperformé la principale crypto-monnaie d’un billion de dollars, le long terme est une hypothèse.

L’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, qui, avec deux autres dirigeants de la bourse, devrait comparaître pour un procès aux États-Unis au printemps prochain, voit cette probabilité de basculement se produire à 30%. Cette probabilité est révisée de 0%, affectée par un long rapport de Nikhil Shamapant, qui voit l’ETH atteindre 150000 dollars d’ici janvier 2023.

Je ne suis pas sûr qu’il y ait jamais eu une configuration plus solide pour le retournement ETH BTC. Dans les mois à venir: 1) EIP 1559

2) Fusion PoS + ETH 2

3) DeFi + NFT

4) Les établissements annoncent des postes à l’ETH

5) Vents arrière ESG Pendant ce temps, le chemin du catalyseur pour le BTC n’est pas clair. Seulement un mouvement de 100%. – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 13 mai 2021

Alors que Hayes est optimiste sur Ethereum et voit lui-même un grand nombre pour l’actif cryptographique, dans sa dernière note, il souligne les problèmes dans les deux crypto-monnaies qu’ils doivent surmonter.

Il a souligné que si la communauté Bitcoin craint qu’Ether ne dépasse un jour sa devise bien-aimée, les «têtes de mETH» pensent qu’Ether peut être à la fois la forme la plus difficile de crypto-monnaie et le meilleur ordinateur décentralisé au monde.

Mais «les meilleures formes de monnaie n’ont pas de cas d’utilisation industrielle. Les monnaies Fiat sont très utiles pour le commerce car elles sont intrinsèquement sans valeur. La demande d’utiliser une fiat particulière est complètement liée à l’utilité de son réseau », a-t-il écrit.

Le cas d’Ether n’est pas purement monétaire, a déclaré Hayes, soulignant le piratage de DAO lorsque la communauté a choisi de faire reculer la blockchain et de donner confiance aux investisseurs pour continuer à expérimenter les applications DeFi plutôt que de maintenir l’immuabilité de la blockchain en laissant les fonds se vider et être plus s’apparente à un instrument monétaire dur. Il a dit,

«En cas de doute, la communauté Ethereum élèvera toujours les besoins de l’ordinateur décentralisé par rapport aux besoins d’être un véritable instrument monétaire dur.»

Comme l’histoire le présente, le calendrier d’inflation actuel de l’EIP-1559 changera également car à mesure que la plate-forme devient plus utile, plus de gaz est dépensé et plus d’ETH brûlé, ce qui la rend déflationniste.

«Si nous sous-estimons l’impact de DeFi sur les interactions économiques humaines, il y a un avenir où il n’y a pas assez d’approvisionnement en éther pour permettre au système de fonctionner», a-t-il déclaré. Et selon lui, un prix d’ETH élevé ne résoudra pas le problème d’approvisionnement car il n’y a «pas d’ETH magique dans le sol» à exploiter.

Cependant, la mise à l’échelle, les rollups, L2, les sidechains et le sharding réduiront l’équilibre du plancher. Ces solutions de mise à l’échelle sur lesquelles la communauté travaille actuellement et gagnent de plus en plus en popularité sont destinées à rendre le réseau rapide et bon marché.

«Les lacunes signalées par Arthur sont résolues par des solutions de mise à l’échelle et des taux de combustion dynamiques», explique Tetranode, l’un des premiers investisseurs dans Ethereum.

Bien qu’Ether ne puisse pas être les deux, la forme la plus difficile de crypto-monnaie et alimenter l’ordinateur décentralisé du monde, a déclaré Hayes, cela ne signifie pas que la capitalisation boursière d’Ether ne peut pas éclipser celle de Bitcoin.

