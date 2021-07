Ether Futures fait ses débuts sur CME Group la semaine prochaine pour marquer un sommet local?

Le stratège de JPMorgan considère que la cotation des contrats à terme sur l’éther entraîne une « dynamique de prix négative », mais le marché dit autre chose.

Dans sa découverte de prix, Ether a atteint un nouveau sommet historique de 1 700 $.

Quatre jours après le début du mois de février et la deuxième plus grande crypto-monnaie a bondi de 34%. En 2021 jusqu’à présent, Ether est en hausse de 120% par rapport aux 27% de Bitcoin.

Ethereum a tendance à surperformer Bitcoin comme il le fait actuellement, comme l’année dernière et pendant le marché haussier de 2017.

Avec Grayscale de retour à l’achat d’ETH pour ses clients, après avoir acheté 71,8 000 au cours des deux derniers jours, tout cela annonce un élan à la hausse pour le prix de l’éther.

Cependant, le lancement imminent des contrats à terme du groupe CME pour Ethereum le 8 février a poussé les traders à s’attendre à ce que le marché se comporte comme “acheter la rumeur, vendre la nouvelle”.

“Nous injectons dans Eth CME… Je pense que cela marquera un sommet local”, a déclaré le commerçant CryptoMessia. Cependant, il s’attend toujours à ce qu’Ether pompe après le lancement, mais cela pourrait ne pas se faire sans une correction, qui pourrait être comme le dernier marché haussier et être un recul de 30%.

Mais ce recul n’est pas à venir jusqu’au sommet local, qui est à voir où il sera. CryptoMessiah voit Ether au-dessus de 2 000 $.

Une répétition de 2017 ?

Certains acteurs du marché s’attendent également à une structure de marché baissière comme une répétition de 2017, lorsque le début des contrats à terme Bitcoin a coïncidé avec un pic dans le principal actif numérique.

Le stratège de JPMorgan Chase s’attend également à quelque chose dans le sens baissier, car Nikolaos Panigirtzoglou, stratège du marché mondial chez JPMorgan, a déclaré que la cotation des contrats à terme sur Ether pourrait voir “une dynamique de prix négative”.

Panigirtzoglou s’attend également à ce que les volumes initiaux soient faibles.

Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique avec l’échange cryptographique Luno à Singapour, n’est cependant pas du même avis qu’il l’a dit: «Pour autant que vous le sachiez, les principaux acteurs peuvent chercher à obtenir une longue exposition via des contrats à terme, maintenant qu’il existe un produit de qualité pour le faire.

“Les commerçants intelligents sont passés à Ether lorsque Bitcoin a dépassé environ 40 000 $ et a gagné plus d’argent”, a ajouté Ayyar.

Nous sommes en mode Risque !

Le commerçant et économiste Alex Kruger, qui voit 1 920 $ comme le prochain niveau clé pour ETH et le voit frapper avant le lancement de CME, ne voit pas le même sort pour Ether que BTC en 2017

Il souligne que le marché devient plus mature maintenant, que l’environnement macro actuel est différent de 2017 et que différents acteurs, investisseurs institutionnels, sont impliqués sur le marché pour les mêmes raisons.

De plus, « l’ETH reste un actif à bêta élevé. BTC détermine la direction du marché, ETH suit », a-t-il déclaré.

Mais ce qu’il s’attend à ce que les taux de financement soient “dans les nuages” si les prix de l’éther atteignent ce niveau d’ici lundi.

Déjà, conformément à la flambée des prix, les contrats à terme sur Ether se négocient plus haut que l’actif sous-jacent, qui a le taux de financement pour maintenir les prix des contrats à terme perpétuels plus proches des prix du marché au comptant, atteignant 0,1445% sur BitMEX.

Les longs paient le moins les shorts sur Deribit avec un taux de financement sur les contrats à terme Ether de seulement 0,0016%, selon Viewbase.

Pour les contrats à terme Bitcoin, le taux de financement se situe entre 0,0416% et 0,1255%. BTC -1,87% Bitcoin / USD BTCUSD 31 591,55 $

Bien qu’ils soient déjà chauds, il reste encore de la place pour ces taux de financement, et l’action des prix deviendrait alors extrêmement volatile. Cela “pourrait voir une répétition de ce qui s’est passé la première fois que BTC a échangé 40K. Ce genre d’action sur les prix devient probable lorsque le marché se détraque », a déclaré Kruger.

Mais ce qui est plus important, c’est que les marchés traditionnels sont désormais en mode risque, a-t-il ajouté.

