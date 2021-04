Ethereum (ETH)

Ether Futures gagne du terrain grâce à la CME, le volume grimpe de près de 500%

Les contrats à terme sur l’éther continuent de prendre de l’ampleur sur CME.

Au début du mois, les contrats à terme sur CME Ethereum ont enregistré un volume de 85 millions de dollars à 135 millions de dollars, qui a grimpé à 680 millions de dollars le 22 avril, jour où le prix de l’éther a atteint un nouveau sommet historique à 2650 dollars.

Le lendemain, lorsque le prix s’est effondré à près de 2000 $, les contrats à terme sur CME Ether ont fait 578 millions de dollars en volume. Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH / USD se négocie autour de 2500 $.

Au 23 avril 2021, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme CME Ether était de 2477 contrats, soit l’équivalent de 123,1 K ether pour un montant de 300 millions de dollars.

Avec cette OI, CME est dans le top 10; il est en bas, avec Binance ayant le plus haut OI sur les contrats à terme Ether à près de 1,50 milliard de dollars, suivi par FTX à 1,41 milliard de dollars et Huobi 1,07 milliard de dollars, selon Skew.

Au milieu de cet intérêt croissant pour les contrats à terme sur Ether, quatre fonds négociés en bourse (FNB) Ethereum se négocient actuellement à la Bourse de Toronto (TSX). Le dernier ETF a été lancé vendredi sous le symbole ETHQ.

Comme nous l’avons signalé, trois FNB Ether ont déjà été lancés plus tôt dans la semaine par Purpose Investments, qui a 39,61 millions CAD d’actifs sous gestion (13343 ETH), CI Global Asset Management avec 92,62 millions de dollars d’actifs sous gestion et Evolve ETF, qui a un peu plus de 8 $. millions en AUM.

Dans l’ensemble, les FNB cryptographiques prennent le contrôle du Canada, représentant quatre des onze FNB les plus négociés pour une valeur combinée de 170 millions de dollars. «Des chiffres insensés pour ces jeunes ETF», a noté Eric Balchunas, analyste senior ETF pour Bloomberg Intelligence.

