Ether Hashrate monte vers de nouveaux sommets, les records disent qu’un mineur de 2000 Megahash ETH devrait tomber cet été

4 avril 2021 12:24 & nbspUTC

| Actualisé:

4 avril 2021 à 12:24 & nbspUTC

Par & nbspClark

En décembre 2020, le fabricant de plates-formes minières Innosilicon a déchargé un tout nouveau mineur d’éthereum appelé Innosilicon A10 Pro +, qui traite le hashrate à base d’Ethereum à environ 750 mégahash par seconde (MH / s). Des rapports régionaux ont noté qu’Innosilicon abandonne cet été une toute nouvelle plate-forme d’extraction d’éther qui traite des vitesses allant jusqu’à 2000 MH / s. pour démarrer, au cours des deux mois précédents, le hashrate du réseau Ethereum a continué de grimper sans relâche.

Ethereum Hashrate monte en flèche

Alors que les coûts de l’Ethereum (ETH) ont atteint de nouveaux sommets incomparables (ATH) en 2021, les mineurs sur le carré du réseau mesurent l’activation en bénéfices importants. De plus, les mineurs ont un temps limité, car l’ETH peut éventuellement passer à un système structuré de preuve d’enjeu (PoS).

Malgré le temps écoulé, la mesure carrée des mineurs informe beaucoup de hashrate sur la blockchain ETH puisque 0,490883 pétahash par seconde (PH / s) est dirigé vers le réseau. Le fabricant de plates-formes minières Innosilicon fabrique les 2 plates-formes minières ETH les plus rentables en phase avec les statistiques actuelles. Les mineurs basés sur Antminer E3, G2 ethereum de Bitmain suivent séparément.

Actuellement, maltraité aux taux de change ETH actuels et à 0,12 $ le kilowattheure (kWh), l’Innosilicon A10 Pro + (750 MH / s) capte plus de 77 $ par jour de bénéfices. Le modèle bas de gamme de la société, qui aura cinq cents MH / s, acquerra un investissement de 51 USD par jour aux taux de change actuels de l’Ethereum (ETH) et de 0,12 USD par kWh.

Ethmaster professionnel A11 d’Innosilicon pour commander 2000 Megahash par seconde

Cette année, une offre provenant de la plate-forme chinoise Weibo a parlé de quelques nouveaux mineurs Innosilicon qui devraient succéder à la série A10. Selon certaines sources, l’Ethmaster professionnel d’Innosilicon A11 peut commander 2000 MH / s, ce qui donne aux titulaires de diplômes associés plus de 200 $ par jour de profit par machine, si le propriétaire obtient de l’électricité à 0,12 $ par kWh.

Le coût de la nouvelle machine reste inconnu, mais des critiques ont indiqué que la machine consomme environ 2300 W sur le mur et dispose de 8 Go de mémoire. La société vend toujours des mineurs de bitcoin (BTC) avec la série d’éradicateurs de l’entreprise, car les unités T3 varieront entre cinquante-sept à soixante-sept térahash par seconde (TH / s). Ethmaster professionnel A11 d’Innosilicon est également répertorié sur le site Web d’information asicminervalue.com et devrait tomber d’ici juillet 2021 en même temps que cette offre spécifique.

La page Web de la société affirme qu’avec «des processus de 55 nm à 5 nm, Innosilicon a établi un record de plus de deux cents bandes et atteint 100 000 plaques de production accréditées FinFET chaque année avec un taux de réussite de 100%.» Dans l’intervalle, le 2 avril 2021, les coûts de l’éther ont touché le diplôme d’associé ATH d’environ 2148 dollars par unité.

Clark

Chef de la technologie.